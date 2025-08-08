Detenido en Cuevas del Almanzora (Almería) el presunto autor del robo de un coche en Águilas (Murcia)

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este viernes en Cuevas del Almanzora (Almería) a un hombre como presunto autor de la sustracción de un turismo en el municipio de Águilas (Murcia).

Los hechos se iniciaron en torno a las 12,20 horas, cuando se recibió el aviso del robo del vehículo. Ante la posibilidad de que el coche se pudiera dirigir hacia la provincia de Almería, se activó un dispositivo de localización y seguimiento coordinado entre distintas patrullas territoriales, según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado.

Fruto de esta actuación, agentes de la Guardia Civil de Cuevas del Almanzora han localizado el turismo en la zona conocida como La Balsica, en la localidad de Villaricos. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, han detenido al conductor como presunto autor de un delito de sustracción de vehículo a motor.

El arrestado cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos de naturaleza similar. La intervención ha permitido recuperar el turismo en un corto espacio de tiempo y evitar su posible utilización en la comisión de otras actividades delictivas, han subrayado desde la Comandancia de Almería.