Detenido grupo de tres personas que asaltaban viviendas haciéndose pasar por repartidores en Almería, Granada y Toledo

Efectivos de la Guardia Civil efectuando una detención en el marco de la operación 'Rhaven-ligatum'. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con violencia e intimidación en domicilios de Granada, Almería y Toledo en el marco de la operación 'Rhaven-ligatum'. Los detenidos se hacían pasar por repartidores y, una vez que accedían al domicilio, utilizaban armas de fuego y mostraban una "elevada agresividad" hacia las víctimas.

Tal y como ha indicado la Benemérita en una nota, la investigación comenzó tras detectarse varios robos con violencia con el mismo patrón de actuación. Los autores accedían a viviendas habitadas vestidos con chalecos reflectantes y haciéndose pasar por repartidores de paquetería.

De esta forma, sorprendían a las víctimas en su domicilio y, mediante el uso de la fuerza, accedían al interior. Una vez dentro actuaban de forma organizada y planificada "intimidando a los moradores con armas de fuego llegando a amordazarles para sustraer dinero, joyas y otros efectos de valor".

En contexto, este grupo utilizaba vehículos sustraídos o con placas de matrícula falsificadas para cometer los robos, así como aplicaban medidas para eludir la acción policial, llegando incluso a residir en un bloque de oficinas no catalogado como vivienda, dificultando así su localización y control. Finalmente, la investigación permitió determinar que se trataba de un grupo criminal asentado entre las provincias de Almería y Madrid.

Asimismo, los autores han sido detenidos dos en Madrid y el tercero en Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería). Dos de ellos han ingresado en prisión provisional.

A los detenidos se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación en domicilio, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, hurtos y falsificación de placas de matrículas, robo o hurto, uso de vehículos y otros delitos conexos.

En suma, las diligencias han sido entregadas en los Tribunales de Instancia, Sección Civil e Instrucción, Plaza Nº4 de Vera (Almería) y Plaza Nº1 de Torrijos (Toledo), continuando la investigación abierta sin descartarse nuevas detenciones.