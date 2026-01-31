Detenido un hombre por atracar un comercio y agredir a la dependienta con un hacha en Tíjola (Almería)

Detenido un hombre por atracar un comercio y agredir a la dependienta con un hacha en Tíjola. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por un robo con violencia e intimidación en grado de tentativa en un establecimiento de Tíjola (Almería) en el que intimidó y agredió a la dependienta con un hacha para intentar sustraer la recaudación.

Así lo ha informado el instituto armado en una nota, donde ha detallado que la dependienta del comercio, en su denuncia ante la Guardia Civil, había asegurado que se encontraba trabajando en horario de mañana cuando un hombre accedió al local "con el rostro cubierto y con un hacha", el cual "le amenazó y empezó a golpearle cuando se negó a entregarle la recaudación".

No obstante, la Benemérita ha explicado que ella consiguió defenderse y finalmente el detenido decidió huir. Los guardias civiles del Puesto de Albox consiguieron localizar al presunto autor después de encontrar en una zona próxima al establecimiento objetos relacionados con el ataque, entre los que se encontraba un hacha, un cuchillo de cocina y prendas de vestir coincidentes con las utilizadas por el autor. Las diligencias y la persona detenida han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena (Almería).