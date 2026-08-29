Detenido un hombre encapuchado tras cometer un atraco a punta de pistola en un local de Pulpí (Almería)

Imagen del atraco a punta de pistola en un establecimiento de Pulpí (Almería). - GUARDIA CIVIL

PULPÍ (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este pasado viernes, 28 de agosto, a un varón encapuchado tras cometer un atraco a punta de pistola en un establecimiento de restauración en el municipio almeriense de Pulpí. La investigación llevada a cabo por la Benemérita sobre este suceso permitió esclarecer que el mismo autor cometió en días previos otro robo con pistola en mano en el mismo lugar.

Según han confirmado fuentes del Instituto Armado en un comunicado, sobre las 21,25 horas de la noche, el Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería recibió la alerta de que se estaba produciendo un atraco en un local de la localidad.

De manera inmediata, la Benemérita desplegó un operativo, con la colaboración de la Policía Local del municipio, que tras comprobar los hechos y conocer los primeros indicios, se procedió a llevar a cabo la búsqueda, mientras de forma paralela se hicieron diferentes gestiones para corroborar la identificación del autor, según han detallado desde la Guardia Civil.

Así, ha destacado que la rápida actuación de los agentes intervinientes, permitío a la Guardia Civil llevar a cabo la localización y detención del autor, y también se logró recuperar la caja registradora sustraída, las vestimenta que el autor utilizo y otras pruebas incriminatorias en tan sólo dos horas y cuarto desde que se alertó a la Guardia Civil.