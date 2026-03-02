Detenidos dos hombres como presuntos autores de tres robos violentos en La Mojonera mediante la técnica del 'mataleón'

ALMERÍA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en La Mojonera (Almería), en los que utilizaban la técnica del 'mataleón' para sustraer efectos personales y dinero en efectivo.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Ejido, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se ha desarrollado en el marco de la operación 'Matalión', puesta en marcha por agentes de la Comandancia de Vícar tras las denuncias presentadas por varios robos con violencia que habían generado una "notable preocupación" entre comerciantes y vecinos del municipio.

Los hechos seguían un mismo patrón, ya que dos individuos abordaban a sus víctimas en la vía pública o en las inmediaciones de entidades bancarias y las inmovilizaban por la espalda mediante una maniobra de estrangulamiento con el brazo, mientras el otro aprovechaba para registrarles los bolsillos. En uno de los casos, los arrestados llegaron a emplear un arma de fuego para intimidar a la víctima.

La Guardia Civil recomienda extremar las medidas de seguridad al retirar dinero en efectivo, evitar comentar públicamente las cantidades extraídas y desconfiar de personas que intenten distraer o entablar conversación de forma insistente en las inmediaciones bancarias.

Asimismo, recuerda la importancia de no poner en riesgo la integridad física para defender bienes materiales, mantener la calma ante este tipo de situaciones y comunicar los hechos de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través del teléfono 062, la página web oficial o la aplicación 'Alertcops'.