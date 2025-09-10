Detenidos dos tripulantes de una 'narcolancha" en las playas de Níjar (Almería) tras una persecución

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a dos tripulantes de una embarcación tipo 'go fast' entre la zona del Playazo y cala Bergantín en aguas de Níjar (Almería) tras una persecución durante la jornada de este martes, cuando se avistaron varias de estas lanchas rápidas.

En concreto, según ha indicado la Comandancia, el avistamiento de la embarcación se produjo sobre las 13,30 horas a través del sistema integral de vigilancia exterior (SIVE).

A partir de ahí, la Guardia Civil movilizó patrullas terrestres y una embarcación del Servicio Marítimo, que con apoyo de un helicóptero de la Unidad Aérea de Granada y una patrullera de Frontex consiguió localizar e interceptar la embarcación en la zona.

Los ocupantes de dicha lancha fueron arrestados cuando abandonaron la 'go fast', en una zona escarpada y de difícil acceso, por lo que se precisó el apoyo del helicóptero de la Guardia Civil. Así, fueron trasladados hasta el Playazo del Rodalquilar, donde una patrulla terrestre se hizo cargo de ellos.