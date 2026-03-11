Detenidos en Roquetas (Almería) tras robar un coche a dos mujeres a las que intimidaron con un hacha

Agentes de la Guardia Civil trasladan a uno de los detenidos por el robo con violencia cometido en Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a dos individuos después de que intimidaran con un hacha a dos mujeres para obligarlas a abandonar el vehículo en el que viajaban y sustraerlo junto a diversos efectos personales.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el 27 de febrero y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional, según informa el Instituto Armado en un comunicado.

La actuación se ha desarrollado en el marco de una investigación llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas, que ha permitido atribuir a los detenidos un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de daños y tres delitos de estafa en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 15 de febrero, cuando dos mujeres denunciaron en dependencias de la Guardia Civil haber sido víctimas de un robo con violencia.

Según manifestaron, los autores las intimidaron utilizando un hacha, obligándolas a abandonar el vehículo en el que viajaban, un Mini Cooper, del que sustrajeron además diversos efectos personales.

Tras la denuncia, la Comandancia inició diversas investigaciones encaminadas a la identificación y localización de los autores, con diferentes gestiones policiales para el esclarecimiento de los hechos.

Durante estas actuaciones se pudo comprobar que los autores habían intentado utilizar la tarjeta bancaria sustraída a una de las víctimas en varios establecimiento y cajeros automáticos, aunque no llegaron a realizar ningún pago ni reintegro.

Las investigaciones realizadas por los agentes, permitieron finalmente identificar a los presuntos autores de los hechos, cuyas características coincidían con la descripción facilitada por las víctimas.

Una vez identificados, la Guardia Civil estableció varios dispositivos para su localización en el municipio de Roquetas de Mar. En el marco de este operativo, los agentes detuvieron el pasado 24 de febrero a uno de los implicados en la barriada conocida como Las Doscientas Viviendas, mientras que el segundo fue detenido dos días después.