Detenidos tres patrones de una patera que desembarcó frente a la costa de Cuevas del Almanzora (Almería)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en el Paseo Marítimo de Garrucha (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido durante la madrugada de este jueves a tres hombres acusados de patronear una patera, uno de los cuales resultó herido con carácter leve, cuyos ocupantes pudieron desembarcar en la Cala Cristal de Cuevas del Almanzora (Almería).

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press el arresto de los tres sospechosos que fueron identificados poco antes de la medianoche cuando se produjo el desembarco cerca de la costa.

En este sentido, al menos uno de los arrestados se arrojó al mar junto a una zona acantilada para evadir la acción policial, lo que habría hecho que chocara con unas rocas cercanas en la oscuridad de la noche y se golpeara en la cara.

El sospechoso, que se mantuvo en estado de consciencia, fue derivado al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa para ser atendido ante la brecha sufrida en una ceja. La derivación se produjo tras haber sido desplazado en un primer momento al centro de salud de Garrucha.

El Instituto Armado investiga la participación de los arrestados en el traslado de inmigrantes, ya que habrían realizado distintas funciones a la hora de pilotar la patera, orientarla con ayuda de un GPS y filmar el desembarco de los ocupantes una vez alcanzado el destino.