La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Almería: uno en El Cañarete y otro en la A-7, entre La Mojonera y El Ejido

Archivo - Un cartel que indica un radar de prohibición de circular a más de 90 kilómetros por hora. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe provincial de Tráfico en Almería, José María Méndez, ha informado este miércoles de la instalación de dos nuevos radares de tráfico, uno de los cuales se instalará en la carretera N-340a, entre Almería y Aguadulce conocida como 'El Cañarete', mientras que el segundo se ubicará en la A-7, entre los kilómetros 810 y 813, esto es, entre La Mojonera y Santa María del Águila, en El Ejido.

A preguntas de los medios, Méndez ha explicado que ya se ha comenzado con la instalación de estos nuevos equipos de control de velocidad en ambas vías, lo que en el caso de El Cañarete supone afecciones a la circulación en ambos sentidos y de forma alterna entre este miércoles y el próximo 2 de octubre.

El responsable provincial de la DGT ha advertido que pese a su alta frecuentación, la vía costera que une la capital con Roquetas de Mar carecía hasta ahora de un radar de tramo, toda vez que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentalidad.

Méndez ha puntualizado que, una vez que los radares entren en funcionamiento, se desarrollará en un primer término una campaña informativa en la que a los infractores se les remitirá una carta en la que se indicará que han sobrepasado el límite de velocidad fijado para cada una de las carreteras.

"Después, pasados uno o dos meses, es cuando el radar ya se pondrá a funcionar, de lo cual se dará debidamente información a los medios de comunicación", ha añadido el jefe provincial de Tráfico ante la puesta en marcha de estos nuevos elementos.

Según la última actualización que facilita la DGT, la provincia de Almería cuenta con 12 radares fijos y dos radares de tramo, estos dos últimos en la carretera A-370 de Garrucha-Vera. Los radares se reparten en diversas autovías, entre ellas, la A-7 y la A-92 (cuatro), carreteras autonómicas y vías provinciales.

Además, existen 28 tramos habituales de control con radares móviles, que abarcan alrededor de 31 asignaciones de tramos repartidos entre las principales carreteras convencionales y secundarias. Almería también cuenta con siete equipos automáticos de detección de infracciones por cinturón.