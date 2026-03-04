Dimite en Almería el secretario provincial de CCOO, que celebrará un congreso extraordinario el 17 de marzo

Archivo - El secretario provincial de CCOO, Antonio Valdivieso - CCOO - Archivo

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora secretario provincial de CCOO en Almería, Antonio Valdivieso, ha formalizado su dimisión en el cargo "por motivos de salud y personales" con la entrada en su jubilación tras nueve años al frente de la organización sindical.

Hasta la celebración del consejo extraordinario convocado el 17 de marzo, en el que se elegirá al nuevo secretario provincial, CCOO de Almería afronta el relevo "con la solidez y la tranquilidad del trabajo bien hecho" y con la determinación de "seguir siendo la primera fuerza sindical de la provincia".

La ejecutiva provincial ha expresado un reconocimiento "unánime" a la trayectoria de un dirigente "que ha contribuido a cohesionar aún más a la organización y que la ha convertido en primer sindicato a nivel provincial", según ha indicado CCOO en una nota.

Valdivieso ha declarado que "da un paso al lado" aunque continuará "apoyando las decisiones del sindicato como afiliado de a pie" de la organización a la que pertenece desde 1986, cuando empezó a trabajar como funcionario docente. Así, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad durante 30 años en el sindicato.

El dirigente sindical ha cerrado una etapa en la que, según ha valorado, el sindicato se ha "transformado" y se ha situado "en su mejor posición histórica en afiliación, representación y capacidad de acción".

"Tras el desbloqueo de un convenio del campo paralizado desde 2015 y la decidida aplicación de la reforma laboral, los contratos indefinidos o fijos discontinuos representan ya el 60 por ciento del total, en este y en otros sectores", han señalado a modo de ejemplo.

Entre otros aspectos, ha valorado la acción en defensa del salario mínimo interprofesional, "con una incidencia brutal entre las mujeres con jornadas parciales involuntarias". En este sentido, también ha destacado los más de 250 planes de igualdad negociados y acordados.

La afiliación durante estos nueve años ha crecido más de un 16 por ciento, según la organización, que contabiliza a más de 10.500 afiliados, de las cuales el 51 por ciento son mujeres. A ello se unen los 1.719 delegados sindicales y una representatividad del 38 por ciento, que "mantiene a CCOO como primera fuerza sindical a nivel provincial desde 2019 hasta la actualidad".

La optimización de recursos humanos y financieros ha sido igualmente "contundente" así como la apertura de manera "continuada" de las sedes locales en El Ejido, Roquetas de Mar y Vera.