La Diputación de Almería invierte en la mejora de la seguridad de la carretera que une la A-7 y Las Negras

El acceso desde la A-7 a Las Negras se mejorará con una inversión de 400.000 euros. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha invertido en la Red Provincial de Carreteras para mejorar la conexión de los municipios y los vecinos de la provincia, en concreto, ha adjudicado la obra de mejora en una de las vías "con mayor afluencia turística" del municipio de Níjar. Se trata de la AL-3106 que une la Autovía del Mediterráneo (A-7) con Las Negras por Campohermoso y Fernán Pérez.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el objetivo de esta actuación, que se enmarca dentro del Plan Red Viaria 2025-2026, es la mejora de una carretera "que precisa de mejoras de conservación para mejorar el firme en su trazado sinuoso". El proyecto cuenta con un presupuesto base de 400.000 euros "que permitirá mejorar más de cuatro kilómetros de esta carretera".

La obra consiste en la ejecución de un tramo de refuerzo de firme de 4.730 metros de longitud. Las actuaciones previstas son la extensión de cinco centímetros de aglomerado asfáltico en caliente sobre el firme antiguo --previamente tratado con emulsión-- y se reforzará el firme de la intersección con la carretera provincial AL-4200. Asimismo, se completará la señalización horizontal de la carretera a lo largo de todo el tramo de intervención.

Por su parte, el diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha valorado esta actuación que "mejorará una vía importante, que multiplica su tráfico rodado en los meses de verano y periodos de vacaciones, ya que da acceso a las principales barriadas costeras del Parque Natural".

Al hilo, ha añadido que desde la Diputación de Almería "continuamos reforzando la seguridad de nuestras carreteras provinciales, mejorando así las prestaciones y las comunicaciones entre los municipios de Almería", al tiempo que ha declarado que la Red Provincial de Carreteras "son un elemento indispensable para frenar la despoblación porque reducen distancias y tiempo entre los municipios y la capital".

Por su parte, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido ha resaltado que estas actuaciones "son fundamentales" para Las Negras, así como ha agradecido "el esfuerzo de la Diputación Provincial para la mejora de infraestructuras y comunicaciones en el término municipal de Níjar".

"En el caso que nos ocupa, hablamos de la carretera que une el núcleo urbano más poblado del municipio, Campohermoso, con el parque Natural Cabo de Gata-Níjar, por la que circulan a diario una importante cantidad de vehículos, y que es un nudo vital para la movilidad de los nijareños, así como para los miles de turistas que nos visitan cada año", ha apostillado.

Por último, el alcalde de Níjar ha destacado que "la colaboración entre administraciones públicas siempre beneficia a nuestros vecinos, y por eso vamos a seguir apostando siempre por ella".