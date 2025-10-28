El dispositivo de seguridad para la 'Noche en Negro' en Almería incluirá drones, refuerzo policial y control de accesos

La Junta Local de Seguridad de Almería, reunida para coordinar el dispositivo especial de la 'Noche en Negro' 2025. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad ha coordinado un dispositivo especial para garantizar una 'Noche en Negro' segura en Almería el próximo 31 de octubre, con control de accesos, refuerzo de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios, vigilancia aérea con drones, medidas para evitar aglomeraciones, prevención de delitos menores y respuesta inmediata ante incidencias.

Durante el encuentro se ha confirmado además la presencia de dispositivos de emergencias y vigilancia en puntos de gran afluencia, ha detallado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

La reunión, copresidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, se ha celebrado con motivo del evento, que volverá a reunir a miles de personas en diferentes emplazamientos públicos y privados.

Martín ha sostenido que "la colaboración entre administraciones y cuerpos de seguridad es la mejor garantía para que la 'Noche en Negro' se desarrolle con plena seguridad, permitiendo que miles de personas disfruten de una cita emblemática para la ciudad con todas las garantías". Asimismo, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con la seguridad ciudadana y la prevención de riesgos en grandes eventos.

Por su parte, la regidora ha valorado la "colaboración institucional entre administraciones públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para coordinar el operativo especial" y ha animado a los vecinos a "divertirse y disfrutar de la programación preparada por el Ayuntamiento, pero con responsabilidad porque lo importante es pasarlo bien respetando a los demás".

RESPUESTA INMEDIATA ANTE INCIDENCIAS

La Junta ha establecido medidas especiales en zonas comerciales, actividades infantiles, espectáculos en directo y puntos de hostelería, donde se prevé el mayor nivel de concentración de público. El dispositivo añade puntos de atención inmediata al ciudadano y canales directos de comunicación entre los distintos servicios operativos.

Asimismo, se intensifican las campañas de prevención del consumo de alcohol en menores, la vigilancia contra comportamientos incívicos y la protección de colectivos vulnerables.

Tanto la Subdelegación del Gobierno como el Ayuntamiento han hecho un llamamiento a la "responsabilidad y al civismo" y han recordado que "la seguridad es un compromiso compartido que permite que este tipo de iniciativas sigan siendo de gran interés para todos los almerienses".