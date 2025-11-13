Doce detenidos en una operación "casi histórica" con 1.500 kilos de cocaína intervenida en Almería

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 personas han resultado detenidas en una operación "casi histórica" ejecutada por la Guardia Civil en la que se han incautado de 1.500 kilos de cocaína así como otras cantidades de marihuana, armas y vehículos tras lo registros realizados en varios municipios de Almería.

Así lo ha trasladado el delegado de Gobierno en Almería, Pedro Fernández, quien ha señalado la "relevancia e importancia" de esta operación "casi histórica" con la que se ha desmantelado una organización dedicada al tráfico de drogas en Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y El Ejido, principalmente.

"No tenía yo recuerdo de una tonelada y media de cocaína haberla incautado en Almería", ha insistido a la hora de destacar la operación. Además de la importante cantidad de cocaína aprehendida, los agentes también se han incautado de 764 plantas de marihuana, un arma corta y cinco vehículo, según ha desgranado Fernández.

"Quiero felicitar una vez más a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su profesionalidad, por su valentía y su eficacia a la hora de llevar a cabo todas estas operaciones y luchar contra una lacra que a nadie se le escapa, que es el tráfico de drogas", ha manifestado el delegado de Gobierno.

Por otro lado, Fernández ha destacado la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico, especialmente con países como Marruecos o Portugal, así como la colaboración de Europol e Interpol, para culminar con éxito las operaciones.

Fernández ha valorado la acción policial que ha permitido también recientemente detener en Algeciras (Cádiz) a otras nueve personas que empleaba 'narcodrones' para el traslado de estupefacientes en el marco del Plan para la Lucha contra el Narcotráfico del Campo de Gibraltar, que se extiende a seis provincias andaluzas.

Con ello, ha estimado las cifras "mastodónticas" de detenidos y cantidades de drogas incautadas que ponen de manifiesto la "permanente presión que se está ejerciendo sobre las organizaciones criminales y las organizaciones que trafican con droga".