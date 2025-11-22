Un documental retrata a 'Los Jerraos', la familia de especialistas de Almería que acumula 450 producciones

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Apolo ha sido el enclave escogido para la proyección del documental sobre 'Los Jerraos', la familia de especialistas de larga tradición y etnia gitana de Almería que acumula más de 450 producciones audiovisuales.

El documental, dirigido por el director Rafael Gómez Heredia, conmemora el 75 aniversario del trabajo realizado sus integrantes tanto en el mundo del cine, con películas como en documentales, shows televisivos, spot publicitarios y series de televisión.

Los Gómez, aunque más conocidos como 'Los Jerraos', trabajaban como enlace entre productoras de cine para la contratación de personal profesional relacionado con el mundo del cine, trabajando todo el conjunto familiar en distintos roles, desarrollando tareas diferentes.

Este trabajo de Gómez Heredia cuenta con la interpretación de Paco Ardura, Agustín Medina, Juan Muñoz (ex Cruz y Raya), Fernando Esteso y 'Los Jerraos'. Está narrado por el periodista Alfredo Casas y se apoya en fotografías del archivo familiar, que muestra el trabajo de esta familia en la industria.

Su filmografía cuenta con títulos como 'El beso de Judas', '100 rifles', 'Sol rojo', 'Marco Antonio y Cleopatra', 'Cómo gané la guerra', 'Cristóbal Colón, de oficio descubridor', 'Aquí llega Condemor' y 'Al este del Oeste', entre otros.

El director cuenta la historia de su familia en el año en el que también se conmemoran los 600 años de historia del pueblo gitano en España. El documental ha sido premiado, en este año 2025, en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo con el Premio del Público.

Este cortometraje fue estrenado en el pasado Almería Western Film Festival, un festival de cine que también cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Almería. Gracias a la colaboración de la Fundación 'la Caixa' con el Festival Internacional de Cine de Almería, ha tenido lugar este acto en el penúltimo día del propio festival.