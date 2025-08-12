Dos detenidos tras desmantelar un punto de venta de estupefacientes en una finca de Tabernas (Almería)

TABERNAS (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Tabernas (Almería) a una mujer de 44 años y a un hombre de 33 años como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, tras desmantelar un punto de venta de estupefacientes a pequeña escala en una finca del municipio. Los arrestados, junto con las sustancias y efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Almería.

En el registro de la finca, los agentes se incautaron de más de 120 gramos de sustancias estupefacientes --4,28 gramos de cocaína, 86,73 gramos de hachís y 36,34 gramos de marihuana--, 450 euros en efectivo distribuidos en billetes de diverso valor, una balanza de precisión, una libreta con anotaciones y distintos útiles de envasado.

Además, hallaron una cámara de vigilancia orientada hacia el exterior y una ventanilla con la inscripción 'Timbre', que se utilizaba para la entrega de droga sin necesidad de abrir la puerta principal, así como una conexión fraudulenta a la red eléctrica, neutralizada por personal técnico de la empresa suministradora, según ha indicado el Instituto Armado en una nota.

La finca ya había sido objeto de una entrada y registro en diciembre de 2021, cuando se aprehendieron distintas sustancias estupefacientes, se detuvo a varias personas y se incautaron útiles de preparación y venta. Uno de los detenidos actuales ya fue arrestado en aquella operación.

Desde mediados de 2024, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Tabernas recibieron nuevas informaciones que apuntaban a que la actividad delictiva podría haberse reanudado en el mismo lugar. A raíz de estos datos, se reforzaron los servicios de vigilancia en los alrededores de la finca, estableciendo puntos de control e identificación de vehículos y personas.

Entre septiembre de 2024 y junio de 2025, estos controles permitieron formular nueve denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública, cinco de ellas en una sola semana del mes de junio.

En varios casos, las personas identificadas portaban cocaína, marihuana o hachís en dosis listas para su consumo y reconocían haber accedido al cortijo momentos antes, "reforzando la hipótesis de la reactivación del punto de venta".

En uno de los casos, una misma persona fue denunciada dos veces en menos de una hora, ambas con dosis de cocaína, "lo que llevó a sospechar que realizaba 'portes' de sustancia entre el cortijo y posibles clientes".

Con estos indicios, el pasado mes de julio se practicó la entrada y registro de la finca y en su interior se localizaron a dos personas, que fueron detenidas como presuntas responsables de la actividad delictiva.