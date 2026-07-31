Dos heridos graves al accidentarse en moto cuando huían de la Policía Nacional en Almería

Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años y una mujer de 30 han resultado heridos de gravedad después de que la motocicleta en la que circulaban se saliera de la vía en la calle General Luque de Almería cuando trataban de huir de la Policía Nacional.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía a Europa Press, el aviso se recibió a las 23,50 horas de este jueves, tras lo que se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Nacional y la Policía Local.

Ambos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde la mujer ha ingresado en estado "muy crítico".