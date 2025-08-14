Dreambeach 2025 en Almería se salda con dos detenciones, cerca de 600 filiaciones y 92 positivos en alcohol y drogas

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, conversa con agentes de la Guardia Civil durante el operativo especial de seguridad del Dreambeach 2025. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de la celebración del festival Dreambeach 2025, que reunió del 7 al 10 de agosto a miles de asistentes en El Toyo, Almería, se ha saldado con dos detenciones, cerca de 600 filiaciones y 92 positivos en alcohol y drogas.

La Policía Nacional, responsable de la dirección del dispositivo, detuvo a dos personas gracias a las labores previas de investigación. Una de ellas fue arrestada por alteración del orden público y la otra por una reclamación judicial, ya que le constaban numerosas reseñas por hurtos y tráfico de drogas. En este último caso, fue localizado cuando pretendía entrar en el recinto del festival.

El cuerpo policial llevó a cabo alrededor de 600 filiaciones a asistentes e instruyó cerca de una treintena de actas por tenencia de drogas, además de localizar un vehículo presuntamente sustraído encallado en la arena, según ha informado la Subdelegación en una nota.

Por su parte, la Guardia Civil, que reforzó el dispositivo con decenas de controles preventivos de alcohol y drogas en los accesos al recinto, registró desde el día 7 y hasta el 10 de agosto, 40 positivos en alcohol y 52 en drogas relacionados con asistentes al festival.

Además, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha instruido diligencias por alcoholemia con tasas superiores a 0,65 miligramos por litro de aire espirado, conducción bajo los efectos de las drogas y conducción temeraria. En ningún caso ha habido que lamentar accidentes de tráfico vinculados al evento, han apuntado desde la representación provincial.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha valorado el desarrollo del festival y el esfuerzo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al asegurar que "el balance de este operativo ha sido muy satisfactorio porque, pese al numeroso público asistente, no se han producido incidencias graves".

"Este resultado es fruto del gran trabajo realizado por la Policía Nacional, que ha dirigido el dispositivo y por la Guardia Civil, que ha reforzado la seguridad con controles en los accesos. También quiero reconocer la labor del resto de efectivos de seguridad y emergencias que han velado en todo momento por la seguridad de los asistentes y del entorno", ha señalado.

Con este despliegue, el Gobierno de España "ha garantizado que el festival se celebrara en un clima de seguridad y normalidad, ofreciendo tranquilidad tanto a los asistentes como a los vecinos de la zona".