Ecologistas inciden en la "obligación" de derribar "ya" el hotel del Algarrobico aunque la promotora recurra

Archivo - Activistas de Greenpeace reclaman la demolición del hotel del paraje del Algarrobico en la costa de Carboneras (Almería). - GREENPEACE - Archivo

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El abogado de los grupos ecologistas que impulsan el proceso judicial para promover la demolición del hotel de la playa de El Algarrobico en Carboneras (Almería), José Ignacio Domíguez, ha incidido este martes en que el Ayuntamiento tiene la "obligación" de ordenar el derribo del inmueble tras haber aprobado la revisión de oficio de la licencia de construcción a pesar de que la promotora Azata del Sol recurra esta decisión municipal.

En declaraciones remitidas a Europa Press, Domínguez se ha mostrado convencido de que la empresa a la que en enero de 2003 se le concedió el permiso de edificación en un paraje no urbanizable de especial protección ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recurrirá la decisión del Pleno de anular la licencia.

"Presentará el recurso en el Contencioso-administrativo de Almería y luego, cuando le digan que la licencia es ilegal, recurrirá al TSJA, que nuevamente le dirán que la licencia no se debió de conceder", ha aventurado el letrado ante lo que prevé como una "demora más" para este "interminable" asunto.

En cualquier caso, considera que la acción que pueda emprender la empresa "no paraliza" las actuaciones que emprenda el Ayuntamiento, del que depende ordenar la demolición del hotel aunque su ejecución puedan desarrollarse por terceros, conforme al protocolo existente entre la Junta de Andalucía y el Estado para restaurar el terreno y acabar con el hotel.

"Esa es la única forma de restablecer la legalidad urbanística groseramente vulnerada", ha advertido el abogado de las organizaciones ecologistas desde las que reiteradamente, desde julio de 2023, se lucha en los tribunales para conseguir la ejecución del fallo que declaró nula la licencia del hotel.