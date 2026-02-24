El Ejido y Adra (Almería) solicitan la declaración de Zona Gravemente Afectada tras los últimos temporales

Técnica realiza mediciones topográficas en la orilla de la playa de Balerma, en El Ejido (Almería), tras los últimos temporales. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de El Ejido y Adra (Almería) han solicitado al Gobierno central, en el ámbito de sus competencias, la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil tras los daños ocasionados por los temporales registrados en los primeros meses de 2026.

Con esta medida pretenden activar ayudas extraordinarias para reparar infraestructuras, compensar pérdidas económicas y recuperar espacios públicos afectados, según han trasladado ambos consistorios en sendos comunicados.

En El Ejido, el Ayuntamiento ha pedido formalmente a la Administración General del Estado esa declaración para la playa de Balerma. El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha señalado que "la declaración permitiría activar medidas extraordinarias para la reparación de daños, la protección de infraestructuras y la recuperación del litoral, y que la contratación se pueda llevar a cabo por procedimiento de urgencia".

Los episodios de intenso oleaje han provocado la desaparición casi total del perfil de playa seca y el impacto reiterado del mar contra el muro del Paseo Marítimo, con roturas en el pretil, escaleras y rampas de acceso, además de afecciones en establecimientos, fincas agrícolas y viviendas, "lo que ha generado una situación de riesgo evidente para la población y para las actividades económicas del núcleo de Balerma".

Los informes técnicos municipales advierten de un proceso de regresión grave, constatado mediante mediciones topográficas realizadas en 2016, 2019, 2021, 2023 y el 23 de febrero de 2026. La última refleja retrocesos de 20,83 metros en Las Cuevecillas, 29,64 metros en el varadero y 18,41 metros en la zona central junto a la Torre, "superándose los 25 metros en varios tramos en los últimos cinco años".

Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica estudios técnicos específicos para evaluar la estabilidad estructural del muro del paseo marítimo y posibles procesos de socavación, tras detectarse grietas, desprendimientos y armaduras expuestas y oxidadas.

"La pérdida de playa seca supone una reducción significativa de la superficie útil, una menor capacidad de amortiguamiento natural frente al oleaje y un impacto negativo en el uso público y turístico del litoral, con consecuencias socioeconómicas relevantes", ha apuntado el regidor ejidense.

También ha reclamado la publicación "urgente" del proyecto anunciado en marzo de 2025 que contemplaba la construcción de ocho espigones, una escollera y la aportación de arena, con el fin de "valorar su alcance, viabilidad técnica y planificación temporal".

EL SECTOR AGRÍCOLA, EL MÁS PERJUDICADO EN ADRA

Por su parte, el Pleno del Ayuntamiento de Adra ha respaldado por unanimidad la iniciativa municipal para instar al Ejecutivo central a adoptar esa declaración para el municipio.

La solicitud se fundamenta en los episodios de lluvias y vientos que han impactado de "forma significativa" en bienes municipales, explotaciones agrícolas, infraestructuras rurales, el litoral, el sector pesquero y propiedades privadas, "superando la capacidad de respuesta ordinaria de la administración local".

Entre los sectores más afectados figura el agrícola, con pérdidas de cosechas en cultivos bajo plástico e invernaderos, daños estructurales en cubiertas y cerramientos, afecciones en sistemas de riego y paralización de la actividad productiva en numerosas fincas.

También se han producido daños en la red de caminos rurales, fundamentales para el acceso a explotaciones y diseminados, con afecciones en firmes, cunetas y sistemas de drenaje.

Como municipio marítimo, Adra, donde gobierna el PP, ha sufrido daños en playas, accesos y elementos de protección del frente costero, así como en embarcaciones, artes de pesca e instalaciones vinculadas a la actividad portuaria, "lo que ha provocado la interrupción temporal de la actividad y pérdidas económicas para los profesionales del mar".

El acuerdo plenario solicita ayudas específicas para explotaciones agrícolas y compensaciones por pérdidas de cosechas, así como actuaciones urgentes en caminos rurales y medidas para la recuperación del litoral y los servicios de playa.

También reclama ayudas para la reparación de infraestructuras municipales, beneficios fiscales y medidas laborales y de Seguridad Social para actividades económicas afectadas, especialmente la agricultura intensiva.

Además, plantea ayudas específicas al sector pesquero, incluida la reparación de embarcaciones y la moratoria en las cuotas de autónomos del mar, así como ayudas directas por daños en viviendas y propiedades privadas.