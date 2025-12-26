El Ejido (Almería) aprueba casi 100.000 euros en ayuda a 24 productores afectados por la dana de octubre de 2024

Archivo - Efectos en un invernadero en El Ejido (Almería) de la dana de granizo del 28 de octubre de 2024. - Marian León - Europa Press - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha aprobado este viernes en junta de gobierno otorgar casi 100.000 euros en ayudas a 24 productores que han concurrido a la convocatoria de subvenciones municipales para paliar los daños que ocasionó en el campo la dana del 28 de octubre de 2024, que dejó más de 5.000 hectáreas de cultivos afectadas.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha subrayado que "estas ayudas están destinadas a contribuir a que los agricultores puedan paliar los costes administrativos derivados de la rehabilitación o reconstrucción de los invernaderos dañados", según ha manifestado en una nota.

La convocatoria, lanzada el pasado mes de octubre, preveía una línea de ayudas dotada con hasta 309.000 euros para invernaderos del termino municipal. En concreto, la cuantía de la ayuda se establecía en 0,5 euros por metro cuadrado de superficie afectada por daños estructurales que sean objeto de licencia de obras de rehabilitación del invernadero.

Los beneficiarios podrán emplear las ayudas para paliar los costes derivados de los daños en sus estructuras, ya que la dana "trajo consigo fuertes tormentas con granizo, afectando gravemente y de manera desigual al municipio de El Ejido, con especial incidencia en diferentes zonas rurales".

Las fuertes tormentas dieron lugar a una considerable pérdida del potencial productivo de las fincas que se han visto afectadas por este fenómeno atmosférico. Las zonas rurales que principalmente sufrieron daños derivados del granizo se circunscriben al paraje de Las Chozas, zona de Los Hornillos, del Hospital de Poniente, Puesto Rubio, Polígono de La Redonda, Cañada Ugíjar, Cañada Onayar, Paraje del Quinto Pino, zona de Pampanico, Ejido Norte, Galería de Los Lobos, Paraje Aljibillos, Peñas Negras, Venta Vieja y Santa María del Águila.

En cuanto a los principales daños provocados en las explotaciones agrícolas fueron la rotura de cubiertas de invernaderos, la afección a los cultivos y en algunos casos y el colapso de las infraestructuras con la destrucción de la plantación.

Esta línea de ayudas se suma a otras concedidas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con las que se prevé abonar 27.597.515 euros, según ha recordado el Consistorio. Por su parte, desde el Gobierno se han pagado ya 10.774.139 euros en ayudas directas a 467 beneficiarios a través del Ministerio de Agricultura.