Elecciones andaluzas 2026: Más de 535.000 almerienses podrán votar en los comicios, un 4,4% más que en 2022

Archivo - Colegio electoral con sistema de climatización en Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR - Archivo

ALMERÍA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 535.000 almerienses podrán ejercer su derecho al voto este domingo 17 de mayo en las elecciones autonómicas, lo que supone 23.410 más --un 4,4% más-- en relación a los comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 535.473 ciudadanos almerienses, 50.833 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 17 de mayo en las decimoterceras elecciones al Parlamento andaluz, en las que 15 partidos y dos coaliciones presentan candidaturas para elegir a los 12 diputados por la provincia.

Del total de electores almerienses llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 50.833 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también se celebraron en solitario.

Almería es la antepenúltima provincia andaluza por número de electores, sólo por delante de Huelva, que cuenta con 407.902, y de Jaén, con 515.380. Del resto, Sevilla es la provincia que cuenta con mayor número de electores, en concreto, un total de 1.598.185; seguida de Málaga, con 1.284.154; Cádiz, con 1.038.175; Granada, con 786.056; y Córdoba, con 647.577.

Por contra, Almería ocupa el tercer lugar entre las provincias con más electores residentes en el extranjero, tras Málaga, con 70.778, y Granada, con 59.537. Por detrás figuran Sevilla, con 42.569; Cádiz, con 34.237; Córdoba, con 20.462; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.073.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 103 municipios de Almería contarán este domingo con un total de 324 colegios electorales, donde dispondrán de 849 mesas electorales integradas en total por 2.547 miembros.

En el resto de Andalucía, Cádiz dispondrá de 570 colegios y de 1.547 mesas electorales; Córdoba, de 401 y 954, respectivamente; Granada, de 555 y 1.143; Huelva, de 264 y 662; Jaén, de 356 y 869; Málaga, de 599 y 1.772; y Sevilla, de 687 colegios y 2.607 mesas electorales.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Almería un operativo integrado por 1.456 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto 346 efectivos de la Policía Nacional y 1.110 de la Guardia Civil, que contarán con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 45,5% DE LOS VOTOS EN 2022

En las anteriores elecciones autonómicas, celebradas el 19 de junio de 2022, el PP ganó los comicios en la provincia de Almería y logró seis parlamentarios con el 45,56% de los votos, seguido del PSOE con tres escaños y un 22,1% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con tres diputados y el 20,73% de los votos, seguida de Por Andalucía con el 5% de los votos que no le permitieron obtener escaño. Tampoco logró representación por la provincia Adelante Andalucía, con un 1,74% de los sufragios.