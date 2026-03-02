La empresa 'Almería XXI' adjudica por 12,3 millones las obras de 92 viviendas protegidas en la Vega de Acá

Recreación virtual de la promoción de 92 viviendas protegidas en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal 'Almería XXI' ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) 'Lirola Ingeniería y Obras-Soluciona Obras y Servicios', por 12.344.313 euros, la construcción de 92 viviendas protegidas en la Vega de Acá, junto al Hospital Mediterráneo.

Las obras comenzarán en abril y cuentan con un plazo de ejecución de 20 meses. La promoción se levantará en el sector ACA-09 e incluirá, además de las viviendas, garajes y trasteros vinculados, según ha trasladado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores y consejera delegada de la Empresa Municipal, Eloísa Cabrera, ha destacado que esta adjudicación supone "un paso decisivo" para ampliar el parque municipal de vivienda protegida y "dar respuesta a la demanda existente en la ciudad".

La actuación contempla la construcción de un edificio plurifamiliar con distintas tipologías de vivienda, diseñado para adaptarse a las necesidades de las familias, con especial atención a la accesibilidad y a la eficiencia energética, e incorporará una plaza de aparcamiento por vivienda, así como espacios complementarios.

Se trata de la segunda promoción que 'Almería XXI' impulsa en esta zona de expansión, que viene a unirse a la iniciada en julio del pasado año en el sector ACA-07, con 74 viviendas de protección oficial (VPO).

Por otra parte, el Ayuntamiento ha registrado 18 propuestas al concurso de ideas convocado por la empresa municipal, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, para la redacción del proyecto de construcción de un centenar de VPO en el barrio de Barrio Alto, destinadas a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

El concurso, enmarcado en el ámbito del Peri-Nan-02/106 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tiene como objetivo "seleccionar la mejor propuesta arquitectónica para el desarrollo de esta actuación residencial destinada a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra, facilitando el acceso a la vivienda y promoviendo la estabilidad residencial".

Las futuras viviendas se levantarán sobre las parcelas resultantes del proceso de urbanización ya ejecutado en este entorno, "contribuyendo a la regeneración urbana y consolidación del barrio mediante una intervención que combinará calidad arquitectónica, eficiencia y vivienda asequible".

Cabrera ha explicado que con esta iniciativa "el Ayuntamiento viene a reforzar su apuesta por ampliar el parque público de vivienda y ofrecer nuevas oportunidades residenciales a la población joven de la ciudad".

IMPULSO A LA VIVIENDA PÚBLICA

La Empresa Municipal acumula ya un amplio balance de promociones ejecutadas y en desarrollo en distintos barrios de la ciudad, "consolidando una política activa de vivienda pública que permitirá seguir ampliando el número de viviendas promovidas durante el presente mandato".

La adjudicación de esta promoción en la Vega de Acá y el avance del concurso de ideas en Barrio Alto "reafirman la apuesta municipal por la vivienda protegida como herramienta clave para favorecer el acceso a una vivienda, especialmente entre la población joven", ha añadido la edil.

A través de 'Almería XXI' se han ejecutado hasta la fecha dieciocho promociones, con un total de 1.055 viviendas entregadas. También ha concluido y se encuentra pendiente de entrega de llaves la promoción de 61 viviendas construidas en Nueva Andalucía.

Además, avanza una segunda promoción en esta zona de la ciudad, con 33 viviendas en alquiler, junto a las 64 viviendas en venta en la Vega de Acá y la promoción de cuatro viviendas en alquiler en San Cristóbal.