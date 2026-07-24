El Espacio Alma de Almería ofrece este verano 192 plazas en escuelas inclusivas para menores con discapacidad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, conversa con uno de los menores durante su visita a las escuelas de verano del Espacio Alma. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Alma de Almería ofrece este verano 192 plazas en una red de escuelas y recursos inclusivos para menores con discapacidad, destinada a apoyar a las familias, favorecer la inclusión social y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares.

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, estas instalaciones mantienen su actividad durante los meses de julio y agosto con la participación de distintas entidades del Tercer Sector.

El Espacio Alma acoge la escuela promovida por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad y gestionada por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), así como las escuelas de Anda, Astea y Asperger Almería. Las instalaciones también reciben a participantes de la Escuela de Verano de los Centros de la Mujer y de las cuatro escuelas de conciliación del programa 'Concilialmería'.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha definido este espacio como "un recurso que permanece abierto durante todo el año al servicio de las asociaciones y que en verano continúa respondiendo a las necesidades de las familias".

Asimismo, ha destacado que las instalaciones "permiten que los menores con discapacidad disfruten de un verano lleno de actividades adaptadas, al tiempo que facilitan la conciliación familiar y laboral".

Una de las escuelas se desarrolla dentro del programa 'Concilialmería', promovido por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, gestionado por FAAM y financiado por la Junta de Andalucía a través del Plan Corresponsables.

El presidente de FAAM, Valentín Sola, ha señalado que gestionar esta escuela dentro del plan de corresponsabilidad supone "una oportunidad para que muchas familias con hijos con necesidades educativas especiales y sus hermanos, puedan seguir conciliando también durante todo el periodo estival".

Sola también ha afirmado que el programa representa "una oportunidad de inserción laboral para los cinco profesionales que a diario permiten su atención y entretenimiento" y constituye "un ejemplo de coordinación entre el Ayuntamiento y las ong y de compromiso municipal con la inclusión".

Las escuelas organizadas por Astea, Anda y la Asociación Asperger Almería ofrecen actividades de ocio, aprendizaje y convivencia adaptadas a las necesidades de los menores, además de facilitar el descanso y la conciliación de sus familias durante el periodo estival.

Por su parte, las cuatro escuelas de conciliación están distribuidas por diferentes zonas de la ciudad y se desarrollan en colaboración con los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, dentro del programa 'Concilialmería'.

Las instalaciones también acogen actividades compartidas entre menores de las distintas escuelas y entidades de discapacidad, como cuentacuentos, sesiones de cine y talleres educativos y lúdicos. Próximamente, se incorporará una jornada de actividades acuáticas y ocio compartido.

La escuela de verano de FAAM dispone de 20 plazas diarias para menores con necesidades educativas especiales y sus hermanos; Anda atiende a 15 participantes; Astea, a 17, y la Escuela de Verano de los Centros de la Mujer ofrece 20 plazas. Las cuatro escuelas de conciliación del programa 'Concilialmería' suman otras 120 plazas.

La alcaldesa ha agradecido el compromiso de las entidades sociales y ha asegurado que "la colaboración entre el Ayuntamiento y el Tercer Sector es la mejor garantía para ofrecer una atención cercana, especializada y de calidad a las personas con discapacidad y sus familias".