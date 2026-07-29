Elon Musk, sobre la IA: en cinco años superará a la inteligencia humana y en diez el dinero dejará de importar

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Elon Musk estima que en menos de cinco años los sistemas de inteligencia artificial podrían superar "la suma de toda la inteligencia humana" y que la tecnología en la que está participando dejará a "todos los humanos sin poder", según ha declarado el magnate en una entrevista a 'The Economist'.

El fundador de SpaceX espera que en la IA domine el ámbito digital y vaticina que legiones de robots impulsados por esta tecnología dominarán el mundo físico, ante ese escenario, considera posible que la IA no reciba órdenes de los humanos "del mismo modo que no las recibirán de los chimpancés".

Asimismo, el hombre más rico del mundo señaló que se está preparando para un mundo de "abundancia infinita" gracias a las contribuciones de los robots en el trabajo, y que en menos de diez años el dinero "dejará de tener sentido".

Sin embargo, 'The Economist' apunta que Musk no pudo explicar cómo sería esa transición y que hay un "sinfín" de preguntas que plantea la IA como para que solo una persona pueda abarcarlo todo.

Asimismo, advierte a los inversores de SpaceX que deben estar de acuerdo con su visión sobre el futuro de la IA, "ya que Musk se basó en ella para justificar la valoración en la salida a Bolsa".

A través de Space X, recién cotizada en Bolsa, Musk tiene como modelo de negocio el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial. Este mes, la compañía presentó su nuevo modelo de IA actualizado Grok 4.5, diseñado para ejecutar tareas de programación y agentes con "velocidades líderes", mientras mantiene capacidades comparables al modelo Claude Opus 4.7 de Anthropic.

La compañía ha definido Grok 4.5 como "el modelo más inteligente" de su catálogo, entrenado con el editor de código Cursor, con mejoras en programación, codificación y capacidades avanzadas para la "ingeniería en el mundo real".

ANTHROPIC PROPONE RALENTIZAR EL DESARROLLO DE LA IA

Anthropic, en su informe interno 'Cuando la IA se construye a sí misma', publicado en junio de 2026, reveló que Claude genera ya más del 80% del código de producción de la compañía y que la duración de las tareas que puede completar de forma autónoma se duplica aproximadamente cada cuatro meses.

La empresa advierte de que esta dinámica de "automejora recursiva" podría desembocar en sistemas capaces de diseñar y entrenar a sus propios sucesores, por lo que pide la creación de un marco para ralentizar o pausar temporalmente el desarrollo de la IA de vanguardia antes de que los humanos pierdan capacidad de control efectivo sobre estos sistemas.

Asimismo, la compañía lanzó en marzo un índice que mide qué porcentaje de las tareas de cada empleo puede ser acelerado o realizado por IA avanzada, publicado en su estudio 'Repercusiones de la IA en el mercado laboral: una nueva medida y primeros datos', por su traducción del inglés.

Según el estudio, el 30% de los trabajadores carece de cobertura, ya que sus tareas aparecían con muy poca frecuencia en los datos de Claude como para alcanzar el umbral mínimo. Este grupo incluye, por ejemplo, a cocineros, mecánicos de motocicletas, socorristas, camareros, lavaplatos y encargados de vestuarios.

Anthropic define la "exposición" como el porcentaje de tareas de un puesto que la IA puede acelerar o ayudar a completar, no necesariamente sustituir por completo. Un mismo empleo combina funciones más automatizables con otras que exigen juicio humano, interacción social compleja o trabajo físico.

DOS MODELOS DE OPEN AI SE "ESCAPARON"

La semana pasada, OpenAI reconoció un incidente de seguridad "sin precedentes" en el que dos modelos de IA salieron del entorno delimitado en el que se encontraban y accedieron a internet abierta.

En concreto, los modelos lograron vulnerar las restricciones impuestas durante una prueba para obtener la información con la que superarían un examen interno.