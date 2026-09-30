Un estudio de la UAL (Almería) para mejorar la radioterapia con IA logra una ayuda de la Asociación Contra el Cáncer

El rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, junto a la presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, el investigador Nelson García Román y las directoras de su tesis, Ester Martín Garzón y Juana López Redondo. - UAL

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universidad de Almería (UAL) destinada a mejorar la planificación de la radioterapia mediante inteligencia artificial (IA) ha obtenido la IV Ayuda Predoctoral de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), dotada con más de 132.000 euros para cuatro años.

Según informa la institución académica en una nota, durante este periodo el investigador Nelson García Román desarrollará un 'software' para adaptar y mejorar la precisión de los tratamientos y reducir sus efectos secundarios.

Con esta cuarta beca, la AECC en Almería destina ya 500.000 euros a investigación, una inversión que se articula a través de cuatro becas predoctorales, dos proyectos UAL-Transfiere y una beca de prácticas de verano.

Con el nuevo proyecto, la UAL suma cuatro tesis doctorales respaldadas por la AECC en distintas materias, desde el ejercicio físico en el cáncer de mama y el perfil metabólico en cáncer de colon hasta la atención a niños supervivientes de cáncer infantil.

El rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha destacado "la envergadura de la ayuda y la importancia de la formación investigadora apoyada en grupos de excelencia".

Así, ha señalado que, "tanto por su elevada cuantía, más de 132.000 euros, como por el impacto social de la temática de investigación a la que está destinada, esta ayuda predoctoral es una de las más importantes de cuantas se conceden por entidades públicas o privadas".

El rector ha felicitado a García Román "por haber logrado este importante apoyo para la realización de su tesis" después de superar una fase competitiva de selección basada, sobre todo, en la calidad científico-técnica y viabilidad de su propuesta y en el prestigio científico del grupo de investigación al que se adscribe.

Céspedes también ha puesto en valor la colaboración institucional con la AECC y ha asegurado que para la UAL es "un auténtico orgullo" contar con jóvenes investigadores "con un enorme potencial y unos proyectos de altísima relevancia para la sociedad".

"La investigación, como ya saben, cobra todo su sentido cuando tiene un impacto real y positivo en las personas. Y qué mejor impacto que los hallazgos que repercuten directamente en mejorar la salud", ha manifestado antes de agradecer a la asociación "su fuerte apuesta por la investigación".

La finalidad de estas ayudas es promover la formación de investigadores asociados a un centro de investigación, en este caso la UAL, y con el soporte de un grupo que acredite una trayectoria científica solvente, como el de las profesoras Gracia Ester Martín Garzón y Juana López Redondo, del Grupo de Supercomputación y Algoritmos.

Por su parte, la presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, ha explicado que la asociación trabaja para impulsar una red investigadora que abarque todas las fases de la enfermedad y todo tipo de tumores.

Actualmente, la AECC apoya la mayor red de investigación en cáncer de España, con más de 157 millones de euros adjudicados en 792 ayudas en desarrollo. Esta red está integrada por más de 3.000 investigadores e investigadoras y, desde 2020, ha generado 1.950 avances contra el cáncer, de los que 352 se han producido durante 2025.

Además, la asociación promueve actualmente 37 ensayos clínicos y desarrolla actividades de divulgación que han llegado a más de 500.000 personas en todo el país.

Cantero ha incidido en "la importancia de aumentar la capilaridad de esta red investigadora y de generar conocimiento en los distintos territorios", de manera que los avances puedan llegar también a pacientes alejados de los grandes centros de investigación.

Asimismo, ha recordado que la AECC y su Fundación Científica celebraron la pasada semana en Bruselas un Diálogo Estratégico sobre Investigación en Cáncer en Europa, que reunió a representantes de las instituciones europeas y expertos para analizar las prioridades de la investigación oncológica y el papel que España puede desempeñar en su definición.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto "la necesidad de que la investigación en cáncer cuente con más financiación y, especialmente, con financiación estable y sostenida en el tiempo".

IA PARA ADAPTAR LA RADIOTERAPIA

Nelson García Román ha obtenido la subvención tras superar un exigente proceso de selección con la propuesta 'Mejorando la planificación de radioterapia con aprendizaje profundo'.

Los resultados de la investigación permitirán tratamientos oncológicos mucho más personalizados, reducirán los tiempos de planificación médica y minimizarán los efectos secundarios, "lo que incrementará significativamente la eficiencia clínica y mejorará la calidad de vida y los resultados de los pacientes".

García Román ha explicado que la radioterapia es una de las principales herramientas disponibles actualmente para tratar el cáncer. "Para muchos pacientes forma parte fundamental de su tratamiento y, en numerosos casos, puede contribuir a conseguir la curación de la enfermedad", ha indicado.

No obstante, ha precisado que para que el tratamiento sea realmente eficaz "no basta con disponer de técnicas cada vez más precisas", ya que también es necesario tener en cuenta que "cada paciente es diferente y que su situación puede cambiar a lo largo del tratamiento".

Así, durante las distintas sesiones de radioterapia pueden producirse cambios en la posición de los órganos, en el tamaño o la forma del tumor o en la propia respuesta del paciente al tratamiento.

"Con este proyecto queremos avanzar hacia una radioterapia más precisa, personalizada y adaptativa, capaz de responder mejor a los cambios que se producen durante el tratamiento y de concentrar la dosis en el tumor reduciendo la exposición de los tejidos sanos", ha expresado.

El investigador ha explicado, además, que la IA permite analizar grandes cantidades de imágenes médicas y datos clínicos y aprender de ellos para identificar patrones y realizar predicciones.

La computación de altas prestaciones permite procesar toda esta información y ejecutar modelos complejos en tiempos que puedan ser útiles, mientras que los modelos biológicos pueden ayudar a incorporar al problema el conocimiento sobre cómo evoluciona la enfermedad y cómo responde el organismo al tratamiento.

La combinación de estas áreas tiene como objetivo "crear un paciente virtual o gemelo digital", un modelo que permita representar y seguir la evolución de cada paciente a lo largo de su tratamiento.

"La idea es que este modelo no se limite a describir cómo se encuentra el paciente en cada momento, sino que nos ayude a anticipar cómo puede evolucionar", ha explicado García Román. Para conseguirlo, el modelo incorporará las nuevas imágenes médicas y el resto de información obtenida durante las diferentes sesiones.

Por su parte, la catedrática Gracia Ester Martín ha explicado que la labor de su grupo de investigación en el campo de la salud se desarrolla desde hace unos años y que una de sus aplicaciones se encuentra en la planificación de radioterapia.

"Empezamos a dar los primeros pasos con una colaboración con el Hospital Marie Curie en Varsovia y, poco a poco, hemos mantenido esa colaboración, pero nos hemos ido incorporando colaboraciones cada vez más cercanas, como esta con la AECC que para nosotros es un impulso muy importante y esperamos estar a la altura", ha afirmado.

Juana López, también directora de la tesis, ha agradecido poder contar con el impulso y financiación externa a la Universidad de Almería. "Recibimos esta beca con muchísima ilusión, pero también con mucho respeto, porque entendemos que detrás de cada dato que nosotros estamos trabajando hay una persona, hay una historia", ha señalado.