Evacuada una mujer en ambulancia tras ser atropellada mientras circulaba en patinete eléctrico por Almería capital

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, en imagen de archivo. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido evacuada en ambulancia tras sufrir una colisión contra un coche mientras circulaba en patinete eléctrico en Almería capital aproximadamente a las 15,50 horas.

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el suceso tuvo lugar en la avenida de Sierra Alhamilla, en la intersección con la avenida Mediterráneo.

Tras recibir llamadas ciudadanas, el servicio adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía activó a dotaciones de sanitarios y a la Policía Local.

La afectada ha sido evacuada al Hospital Torrecárdenas de Almería, mientras que aún no han transcendido detalles del estado de la mujer tras sufrir el impacto.