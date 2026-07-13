Evacuada una mujer en ambulancia tras ser atropellada mientras circulaba en patinete eléctrico por Almería capital

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, en imagen de archivo.
Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, en imagen de archivo. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 13 julio 2026 17:37
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ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido evacuada en ambulancia tras sufrir una colisión contra un coche mientras circulaba en patinete eléctrico en Almería capital aproximadamente a las 15,50 horas.

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el suceso tuvo lugar en la avenida de Sierra Alhamilla, en la intersección con la avenida Mediterráneo.

Tras recibir llamadas ciudadanas, el servicio adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía activó a dotaciones de sanitarios y a la Policía Local.

La afectada ha sido evacuada al Hospital Torrecárdenas de Almería, mientras que aún no han transcendido detalles del estado de la mujer tras sufrir el impacto.

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