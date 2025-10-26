Evacuado un herido y cuatro vehículos afectados tras la deflagración de una bombona en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Una veintena de desalojados en prevención tras el incendio en un bloque de viviendas en Vícar (Almería) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 46 años ha sido evacuado al punto de urgencias prehospitalario de Roquetas de Mar (Almería) tras haber resultado herido de carácter leve este domingo con quemaduras y cuatro vehículos se han visto afectados tras la deflagración de una bombona en dicha localidad almeriense, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, el teléfono 112 ha detallado que ha recibido sobre las 8,47 horas la primera de varias llamadas que alertaban de la explosión de un vehículo en un garaje comunitario situado en la calle Lope de Vega. La sala coordinadora ha activado, de inmediato, a los Bomberos del Consorcio del Poniente, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los operativos de emergencia han comprobado que se trataba de una botella de gas de una cocina portátil que se encontraba en el interior de una furgoneta situada en el garaje, según han apuntado fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento.

Los Bomberos han sofocado el incendio provocado por la deflagración y han retirado la bombona. Un hombre de 46 años ha resultado herido leve con quemaduras y tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha sido evacuado al punto de urgencias prehospitalario de Roquetas de Mar. El incendio, además, ha causado daños en cuatro vehículos, según han indicado desde la Guardia Civil