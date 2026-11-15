Evacuados cinco heridos, tres de ellos menores, en un siniestro vial en El Ejido (Almería)

Archivo - Foto de archivo de ambulancias del 061 en Andalucía. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

Cinco personas han resultado heridas en un siniestro vial producido en el término municipal de El Ejido y registrado poco antes de las 20,00 horas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en un comunicado, el suceso tuvo lugar en una rotonda de la carretera de Almerimar.

Tal y como han precisado los testigos que se encontraban próximas al accidente, se había registrado una colisión por alcance entre dos turismos en la que había personas heridas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios de la Junta, de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los heridos, una mujer de 20 años, un varón de 18 y tres menores de ocho, cinco y cuatro años, fueron evacuados al Hospital de Poniente.