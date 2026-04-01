Un muerto y tres heridos por dos explosiones en un bar próximo a la Plaza de Toros de Almería

Una unidad de la Policía Nacional actúa en la zona de la explosión.

Una unidad de la Policía Nacional actúa en la zona de la explosión. - MARIAN LEÓN / EUROPA PRESS

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas, una de ellas en estado grave, por dos explosiones registradas en la tarde de este Miércoles Santo en el bar La Posada, situado frente al centro de salud Plaza de Toros de Almería.

El suceso se ha producido sobre las 17,20 horas, cuando el 112 ha recibido numerosos avisos por una deflagración, posiblemente de gas, que ha ocasionado un incendio en el local y la caída de parte de la fachada.

Según ha detallado el servicio Emergencias en un comunicado, se han producido dos explosiones, una en la cafetería y otra en la cochera colindante ubicada en la calle Alfarerías.

Como consecuencia del siniestro, ha fallecido una persona, de la que por el momento no han trascendido más datos, mientras que otras tres han resultado heridas.

Dos de los afectados han sido evacuados al Hospital Universitario Torrecárdenas, uno de ellos en estado grave por quemaduras y otro de carácter leve por inhalación de humo. El tercer herido ha sido trasladado al centro de salud de la Plaza de Toros, si bien por el momento se desconoce su patología.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la UDEF, Tedax, Policía Científica y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, según ha confirmado este cuerpo a Europa Press.