La extensión del incendio de Los Gallardos (Almería) se acerca a las 4.000 hectáreas con tres denuncias por desaparición

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz y el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, visita el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que la extensión del incendio declarado en Los Gallardos (Almería) ha aumentado hasta cerca de las 4.000 hectáreas. Las llamas han costado la vida a doce personas y han dejado por el momento heridos.

Sanz ha atendido a los medios en el puesto de mando avanzado en Turre (Almería) este viernes junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha señalado que se han registrado tres denuncias por desaparición. Dichas denuncias son "muy importantes" de cara a la identificación de personas fallecidas y heridas.

El ministro ha señalado que se realizaran a lo largo de esta jornada las autopsias de las personas fallecidas. Por el momento, no ha confirmado las edades y las nacionalidades de las víctimas a la espera de su completa identificación y de cara a mantener la privacidad.

Grande-Marlaska ha destacado que sobre el terreno hay desplegados 461 efectivos por parte del Gobierno, entre personal de Guardia Civil, de las Unidades de Protección Civil de la Delegación de Gobierno, subdelegación del gobierno en Almería y el personal de la UME.

Asimismo, están trabajando cinco aviones anfibios, tres helicópteros, dos drones y 128 vehículos. Unos medios, que como ha destacado, están trabajando "conjuntamente" con el operativo desplegado por la Junta de Andalucía.

El consejero de Emergencias ha confirmado que van a continuar trabajando durante las horas del día cerca de 20 medios aéreos contra unas llamas que han provocado el desalojo de 1.150 vecinos de las zonas afectadas.

Sanz ha subrayado que los trabajos se están centrando en flanco oeste del incendio, donde debido a las condiciones del terreno no pudieron acceder efectivos durante la noche. "Parece que podemos tener una situación del viento favorable donde baje su intensidad claramente esta noche, lo cual esperemos que esta vez nos permita poder actuar con más intensidad durante la noche y con mejores resultados", ha reseñado.

El ministro ha puesto el foco en la necesidad por parte de la ciudadanía de seguir las instrucciones de las autoridades en situaciones de emergencias. "Las instrucciones no son recomendaciones, las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, deberes, y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas", ha afirmado.