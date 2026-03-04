El exwaterpolista Pedro García Aguado abre el III Foro Deporte y Salud Mental organizado por Canal Sur en Almería

El exwaterpolista, coach y presentador de televisión, Pedro García Aguado. - RTVA

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El campeón olímpico y del mundo de waterpolo Pedro García Aguado ha abierto este miércoles el III Foro Deporte y Salud Mental que ha organizado Canal Sur en el marco de su Plan Anual de Responsabilidad Social Corporativa y que se ha celebrado en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA).

Deportistas de élite, expertos y autoridades de diversos ámbitos han analizado la importancia que el deporte tiene en el bienestar de las personas, especialmente en el cuidado de nuestra salud mental, según ha indicado el ente andaluz en una nota.

García Aguado ha reconocido que el deporte le "salvó la vida", sentido en el que ha narrado su experiencia desde pequeño, "con una infancia herida, una juventud de éxito en el deporte y un resultado fatal debido a que se convirtió en una persona politoxicómana y arruinada".

"El deporte de élite me ayudó en mi recuperación, para darme cuenta de cosas que no quería volver a repetir. Mi madre, a la que rechacé, fue la que más me ayudó", ha señalado.

El también presentador de televisión y coacha ha animado a los asistentes a confiar en su "capacidad de cambiar y darle la vuelta a los argumentos" y ha apostado por el "talento, esfuerzo, descaro, manejar la presión y vencer el miedo" como fórmula para "mantener el equilibrio" en la vida.

Al acto ha asistido el director general de Canal Sur, Juande Mellado, quien ha destacado el papel de este Foro Deporte y Salud Mental, que se ha consolidado como un "espacio de reflexión imprescindible en este ámbito". Mellado ha resaltado la importancia de estos espacios en el fomento de "la inclusión social, la visibilidad de este problema social y la difusión de casos de éxitos".

Asimismo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha resaltado la importancia de llevar a cabo "acciones de prevención desde la infancia y la adolescencia" y la necesidad de facilitar "una formación especializada a los técnicos deportivos". En su intervención ha asegurado que "el deporte es el mejor fármaco para la vida y un vehículo de pacificación".

Desde la Diputación de Almería, la responsable de Deportes, María Luisa Cruz, ha apostado por seguir invirtiendo en instalaciones más accesibles, mientras que el delegado provincial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha destacado la necesidad de "mantener la mente limpia", especialmente en estos "momentos tan convulsos".

Fernando Castro, Gerente de Faisem, ha compartido los datos de un estudio que sostiene que la práctica continuada de algún deporte reduce en 128 euros por persona el gasto en medicamentos, además de resaltar los beneficios sociales y relacionales, facilitando la integración.

Desde la Universidad de Sevilla, el Vicerrector Fernando Carvajal, ha resaltado el papel de la Cátedra Sociedad y Salud Mental, "a través de la cual buscamos evidencias científicas sobre los beneficios del deporte para su aplicación práctica".

UN DEBATE "ABIERTO Y VIVO"

La mesa redonda 'Experiencias nacionales e internacionales de los beneficios del deporte y la salud mental en personas con problemas graves de salud mental' ha reunido a expertos y profesionales del sector que han expuesto casos concretos de Andalucía, España y Europa principalmente, como la Red Europea de Vida Activa y Salud Mental o los programas europeos en los que participa nuestra comunidad.

Moderada por Enrique García Artero, profesor de Ciencias de la Actividad física y el deporte de la Universidad de Almería, ha contado con la participación de Gustavo Martín, Intras, Valladolid; Andrés López, Faisem y SAS; Ernesto Ortiz, Presidente del Club Deportivo Arfes, en La Rioja; y Juan Leandro Cerezuela, Investigador de la Universidad de Almería.

La segunda mesa redonda 'Experiencias inspiradoras: el deporte como herramienta de bienestar y resiliencia' ha contado con Alberto Soriano Maldonado, catedrático de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Almería, quien ha moderado esta parte del encuentro, en la que han participado Xoana Regueiro Fernández, entrenadora del Club de Triatlón Mar de Vigo.

José Antonio López Salvador, montañero con discapacidad, ha compartido su experiencia de vida, resaltando cómo la discapacidad está en el "ojo de quien mira". La investigadora de la Universidad de Almería Alba Esteban Simón ha centrado su intervención en "el ejercicio físico como aliado en el cáncer de mama".

Entre los datos aportados se ha comentado que el 83 por ciento de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental sufren más por el rechazo social que por la enfermedad en sí, de ahí la importancia de la difusión y la visibilidad, destacando el papel de Canal Sur en esta labor.

RECONOCIMIENTOS A LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE

En el marco del encuentro se hecho entrega de los II Reconocimientos a la promoción del deporte en la salud mental, galardones que ponen de relieve la labor y trayectoria de personas y entidades en este ámbito.

En esta edición se ha reconocido al Centro Andaluz de Medicina del Deporte; la Real Federación Andaluza de Fútbol; José Antonio López, miembro de la Comisión Andaluza de Deporte y Salud Mental; Pablo Pérez Alcaraz, integrante de la Selección Nacional de Fútbol-7 en Salud Mental; Pilar Benavides, por su implicación activa en los programas de senderismo y atletismo y a la asociación El Timón de Almería.