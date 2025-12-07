La Federación Andaluza reconoce el compromiso del Ayuntamiento de Almería, Diputación y Junta con el balonmano base

Reconocimiento a instituciones en el Torneo Interterritorial de Selecciones Autonómicas de Balonmano Ciudad de Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Balonmano ha reconocido el compromiso del Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería y Junta de Andalucía con el balonmano base, que se refleja en el apoyo a la organización de la tercera edición del Torneo Interterritorial de Selecciones Autonómicas de Balonmano Ciudad de Almería, que se celebra durante este fin de semana en el Pabellón Antonio Rivera.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro; la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz; y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, han recibido las placas y camisetas de manos del presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Sebastián Fernández. También se ha reconocido a La Legión y La Desértica, asistiendo en su nombre Alfonso Casero.

Fernández ha afirmado que "Almería tiene una larga historia vinculada con el balonmano, que desde la federación cuidamos y potenciamos, como al resto de provincias andaluzas, y las tres administraciones están demostrando de manera proactiva su apoyo y compromiso con el balonmano base".

El concejal Antonio Casimiro ha agradecido que la Federación Andaluza siga apostando por la ciudad de Almería para la organización de eventos interterritoriales y ha puesto en valor el trabajo diario de los clubes almerienses.

"Quiero destacar un dato muy especial para nosotros: aproximadamente el 30% de los jugadores convocados por Andalucía son almerienses. Esto demuestra el excelente trabajo que vienen realizando nuestros clubes, nuestras escuelas deportivas y todos los profesionales y familias que cada día contribuyen al crecimiento del balonmano en la provincia. Este torneo es también un reconocimiento al esfuerzo de esos jóvenes que representan con orgullo a Almería", ha asegurado.

La diputada de Deportes ha agradecido "el trabajo coordinado de todas las entidades que hacen posible este torneo y que contribuyen a que Almería siga siendo un referente deportivo a nivel autonómico y nacional".

Asimismo, ha subrayado que "desde la Diputación de Almería continuaremos apoyando iniciativas que fomenten el deporte, los valores de convivencia y la vida saludable, como demuestra nuestra colaboración en este encuentro, que vuelve a situar a la provincia en el centro del deporte andaluz".

Por último, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha expresado "el compromiso de la Junta de Andalucía con el deporte desde dos ámbitos".

"Por un lado, cuidando el talento del deporte andaluz, a través del apoyo a las federaciones andaluzas y clubes, tanto en la cantera como la élite, y por otro, reforzando el posicionamiento de Andalucía como destino de eventos deportivos que, a su vez, generan un impacto económico muy positivo en nuestro territorio", ha dicho.

La competición se celebra a lo largo de seis partidos, dos en cada una de las categorías, infantil, cadete y juvenil, y es una preparación ideal para el campeonato de España de selecciones autonómicas.