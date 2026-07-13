Feijóo espera que siga la coordinación tras el incendio en Almería y promete un plan de prevención si gobierna

Imágenes de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en Los Gallardos, Almería (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo por la mañana que el dispositivo andaluz c- Francisco J. Olmo - Europa Press



Pide que "nadie estropee" la unidad de acción ante un verano que prevé "difícil" y valora la "entereza" del pueblo andaluz

ALMERÍA/MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que espera que "continúe la colaboración y la coordinación" entre administraciones como se ha visto con el incendio en Los Gallardos (Almería) y que "nadie estropee" la unidad de acción. Dicho esto, ha anunciado un plan de prevención de riesgos naturales si llega al Palacio de la Moncloa.

"Yo me comprometo a presentar un gran acuerdo de prevención, de respuesta y de coordinación ante los riesgos naturales que se produzcan en nuestro país", ha declarado Feijóo, tras visitar el puesto de mando del incendio de Los Gallardos --que se ha cobrado la vida de 13 personas-- junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Según ha explicado, si gobierna pondrá un documento encima de la mesa que "atienda al nombre de gran acuerdo en prevención, respuesta y coordinación ante riesgos naturales", en el que la Administración General del Estado haga un borrador que pasará a las administraciones locales, provinciales y autonómicas.

En ese documento, ha proseguido, se concretará "la responsabilidad y la coordinación de cada administración pública", "los medios a disposición conocidos para toda la nación" y "el presupuesto plurianual que se necesita para blindar a España ante este riesgo". "Que busquemos ese acuerdo es inaplazable", ha subrayado, para añadir que no hay más intereses que "el de coordinarse y colaborar".

Para poner en marcha ese gran acuerdo, ha defendido contar tanto con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, como con los técnicos y científicos que estudian los incendios y las catástrofes naturales, además de con las personas que viven en el medio rural y lo conocen.

ASEGURA QUE LOS CIUDADANOS RECLAMAN COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

En este punto, ha apostado por escuchar a las personas que conocen de primera mano la problemática a la que se enfrenta la ganadería extensiva y las consecuencias de "determinadas leyes restrictivas que no facilitan la prevención y el desbroce".

Tras anticipar que va a ser un verano "complejo" y "difícil" en materia de incendios como el de hace un año, Feijóo ha recalcado que "se precisa más que nunca colaboración y coordinación" entre las administraciones públicas. "Y yo espero que continúe la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas y que nadie lo estropee", ha enfatizado.

Feijóo ha insistido en que esa colaboración es "fundamental" y es lo que "piden los ciudadanos", que están "preocupados por lo que puede ocurrir este verano". Según ha dicho, se trata de garantizarles que se va a trabajar con esa "máxima colaboración y coordinación".

DESTACA LA "ENTEREZA" Y "HUMANIDAD" DEL PUEBLO ANDALUZ

En su intervención, el líder del Partido Popular ha destacado la "entereza" y "humanidad" del pueblo andaluz ante las catástrofes sufridas en lo que va de año con el accidente de Adamuz (Córdoba) y las inundaciones de Grazalema (Cádiz) a las que se une ahora el incendio forestal de Los Gallardos.

"Parece que no ha habido buena suerte en Andalucía en los últimos tiempos", se ha lamentado el presidente del PP antes de alabar la "humanidad", "determinación" y "altura de miras" de los andaluces, a quienes "desde el resto de España miramos con un orgullo", según ha dicho.

Por todo ello, ha apelado al papel de las administraciones públicas para que "continúe la colaboración y la coordinación entre todas" ellas, ya que es lo que "piden los ciudadanos", a quienes hay que garantizarles una respuesta unitaria ante el difícil escenario que, según prevé, los fuegos pueden trazar este verano en el país.

"Las campañas de incendios son complejas, pero en circunstancias como las del año pasado y este, especialmente complejas", ha advertido Feijóo, quien ha recordado su experiencia al frente de 14 campañas desde el año 1991 cuando asumió por primera vez la Secretaría General de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta.

Así, ha agradecido el papel que los equipos de emergencias y antiincendios han trabajado desde el pasado jueves, 9 de julio, para sofocar un incendio que ha calcinado unas 7.000 hectáreas así como a aquellos que "se han jugado y que se van a jugar la vida durante este verano" porque un siniestro de este tipo puede producirse "en cualquier minuto durante las 24 horas del día" y verse afectado por "muchas dificultades" como el viento, la noche o la temperatura.

SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS

El jefe de la oposición ha expresado además su "solidaridad" con las familias de las 13 personas fallecidas a raíz de este incendio, a quienes ha dado el "pésame", así como a los allegados de las personas que resultaron heridas, cuatro de ellas en estado grave que siguen en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

También ha manifestado su agradecimiento a todos los profesionales que han trabajado en "este extenso y complicado incendio" y que han conseguido "parar" el avance de las llamas hasta "rebajar el riesgo a estas horas", que "es la mejor noticia que se ha podido dar en los últimos días".

"No soy optimista con este verano. Creo que va a ser un verano muy difícil", ha lamentado el líder del PP ante las lluvias de la pasada primavera que, con el aumento de las temperaturas, han propiciado "toneladas y toneladas de combustible que están en los montes y en los bosques", lo que deriva en un escenario de "máximo riesgo".

Así, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que sean "los primeros en cumplir las instrucciones de las autoridades" y también en "extremar las precauciones" de cara a evitar "cualquier negligencia". También les ha pedido su colaboración para que, ante "cualquier duda" o "cualquier conducta sospechosa", contacten con las autoridades.