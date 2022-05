La Feria del Libro de Roquetas de Mar cierra sus puertas con un elenco "excepcional" de firmas y presentaciones

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Roquetas de Mar (Almería), organizada por Círculo Rojo en colaboración con el consistorio roquetero y el patrocinio de Hidralia, ha cerrado sus puertas "con éxito" gracias a la presencia de un elenco "excepcional" de firmas y presentaciones.

En esta edición, la feria roquetera se ha consagrado, así, como el "evento cultural por excelencia" de la provincia, según ha destacado el grupo editorial en un comunicado.

De este modo, la cita cultural que ya prometía ser todo un éxito con el pregón de Víctor del Árbol, Premio Nadal, y la presentación de Manuel Vilas, autor de 'Los besos', ha ido confirmando día tras día "el compromiso" de la organización "con la cultura y el mundo de las letras".

Grandes a autores como Marta Robles y Nativel Preciado, Premio Azorín 2021, han ido dejando día tras día su huella entre los muros del Castillo de Santa Ana.

"Han sido cuatro días de mucha expectación, pero sobre todo de emoción por poder tener a escritores tan grandes en Roquetas de Mar", ha explicado Rocío Galán, vecina del municipio.

La esperada firma de Alicen Kellen, autora de 'El mapa de los anhelos', que reunió a más de 400 personas a las puertas del castillo, ha sido uno de los grandes éxitos del evento, ya que la enigmática autora, líder en ventas dentro del género de romántica, nunca había firmado ejemplares en Almería.

"No sé cómo lo han conseguido, pero para mí esto es un sueño cumplido. Siempre recordaré esta feria por acercarme a esta gran figura a la que siempre estaré agradecida", ha confesado María Padilla.

Así, día tras día, grandes autores del panorama nacional como Curro Cañete, autor de 'El poder de confiar en ti' y 'No tengas miedo a nada'; quien dio a los roqueteros toda una lección sobre cómo ser feliz y conseguir sus sueños, fueron inundando cada rincón del Castillo de Santa Ana con su entusiasmo pasión por la literatura.

"Para mí todo esto ha sido una gran sorpresa, nunca había tenido la oportunidad de estar en Roquetas de Mar y he de decir que volveré. Me ha sorprendido mucho la acogida que he tenido por parte del pueblo almeriense y, sobre todo, por la profesionalidad de Círculo Rojo", ha confesado Mª Ángeles López Celis tras su presentación.

En este sentido, tanto Círculo Rojo como el Ayuntamiento de Roquetas de Mar han demostrado su compromiso y nacional que, como los propios asistentes y ponentes han declarado, "nada tiene que envidiar a las grandes ferias nacionales".

La última sesión de la feria dio comenzó con un público expectante por la presencia de grandes autores como, Blas Ruiz Grau, autor de 'El cuento del lobo', quien estuvo charlando y firmando con ejemplares de su libro ante la multitud de admiradores que lo esperaban a las puertas de la caseta de la librería Libra.

"Es un sueño poder conocer a este gran escritor en un firma de libros en mi propio municipio", explicó Lucía Aguilar. De igual modo, Paola Boutellier, atendía a su público en el stand de la librería Cervantes, donde estuvo charlando con ellos sobre su obra y la expectación que ha causado. "No puedo creer esto", afirmó Jorge Lorenzo, vecino del municipio.

De forma paralela en el interior del Castillo de Santa Ana, un centenar de asistentes acudieron al coloquio que Albert Castillón presidió sobre su obra, 'El origen de la pandemia', editada por Círculo Rojo y Mª Ángeles López Celis, la secretaria de los cinco primeros presidentes de la democracia española, charló con el público raquetero sobre la trastienda de la Moncloa, comentando con ellos la cara más íntima de estas figuras de la historia española.

"Es todo un orgullo tener la oportunidad de conocer a estas grandes figuras literarias, y hacerlo aquí en mi localidad. Solamente puedo dar las gracias a Círculo Rojo y al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por hacerlo posible", indicó, Manolo García.