Fernández-Pacheco anuncia su candidatura para continuar al frente del PP de Almería en el Congreso Provincial

El presidente del Partido Popular (PP) de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en la la Junta Directiva Provincial del PP. - CURRO VALLEJO / PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este martes en la Junta Directiva Provincial, su decisión de presentarse al próximo Congreso Provincial del PP de Almería, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en Vera, y que afronta como una oportunidad para "encontrarnos, escucharnos, compartir ideas y seguir construyendo juntos" el proyecto del partido en la provincia.

El 15º Congreso Provincial estará organizado por un Comité Organizador que estará presidido por Manuel Guzmán, actual vicesecretario general de Política Territorial del PP de Almería, según ha detallado el partido en una nota. Fernández-Pacheco ha explicado que afronta esta cita con "muchísima ilusión" y con la voluntad de que el Congreso sirva para "sumar y dar voz" a todas las personas que forman parte del PP de Almería, un proyecto "colectivo" en el que "el protagonismo tiene que ser compartido" y en el que "cada persona, desde su municipio, responsabilidad y experiencia, tiene algo que aportar".

El presidente del PP ha explicado que esta forma de entender el partido está también detrás de su decisión de optar a continuar al frente de la formación. "Yo quiero ser un instrumento al servicio del PP de Almería, de la misma manera que entiendo que este partido tiene que ser siempre un instrumento al servicio de Almería", ha afirmado.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha destacado que el PP de Almería "es fruto del trabajo de muchísima gente durante muchos años" y ha defendido que todo ese esfuerzo merece "reconocimiento y respeto". Por ello, ha planteado el Congreso, que se celebrará en Vera, como "un punto de encuentro" en el que puedan escucharse las distintas realidades que conforman el partido y del que "el PP de Almería salga más fuerte, más unido y preparado" para las elecciones del próximo año.

DOS CITAS ELECTORALES

Respecto a las elecciones municipales y generales que se celebrarán en 2027, el presidente del PP ha señalado que el partido debe tener "un objetivo muy claro: conseguir el mejor resultado de nuestra historia".

En las municipales, ha explicado que el objetivo será reforzar a los alcaldes, conseguir más alcaldías de las que actualmente tiene el PP y revalidar la mayoría en la Diputación Provincial. En las generales, ha señalado que el propósito será contribuir desde Almería a un "cambio" de Gobierno en España y a que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deje la Presidencia del Gobierno. Fernández-Pacheco ha subrayado que "esas elecciones no están ganadas" y ha pedido afrontar los próximos meses "con humildad y sabiendo que cada voto habrá que trabajarlo".

El presidente del PP de Almería ha apostado además por un partido "proactivo", que esté en contacto permanente con colegios profesionales, asociaciones, organizaciones empresariales, sindicatos, federaciones y colectivos sociales, y que tenga presencia en los asuntos relevantes para la provincia.

Fernández-Pacheco ha defendido la necesidad de que el partido funcione "como un verdadero equipo" y ha insistido en que el PP de Almería debe salir del Congreso de Vera "más fuerte, más unido, más cohesionado y preparado para trabajar desde el día siguiente". Por último, ha concluido asegurando que afronta este proceso "con toda la ilusión del mundo", pero también siendo "consciente" de la responsabilidad que supone.

El Comité Organizador del Congreso estará presidido por Manuel Guzmán, de Almería, y contará con Almudena Morales, de Laujar de Andarax, como vicepresidenta primera, y Dani Salcedo, de Roquetas de Mar, como vicepresidente segundo. La Secretaría estará a cargo de Paco Álvarez, de Fondón, mientras que Mercedes Caballero, de Almería, ejercerá las funciones de tesorera.

El Comité se completa con diez vocalías, que estarán representadas por Lucía Amérigo y Juanjo Alonso, ambos de Almería; Guillermo Casquet, de Macael; Carolina Pérez, de Vera; María del Mar López, de Viator; Rocío Parra, de NNGG Huércal Overa; Juanba López, de Pulpí; Diego Bravo, de Cuevas de Almanzora; Olga González, de Rioja; y Álvaro Poyato, de NNGG Roquetas de Mar.