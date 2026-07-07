Fernández-Pacheco celebra la anulación de la licencia de El Algarrobico en Almería y pide financiación al Estado

Imagen del hotel El Algarrobico en Carboneras (Almería). Archivo. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha celebrado este martes el acuerdo para la revisión de oficio del expediente por el que se concedió en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol la licencia de obras para edificar un hotel en el paraje de El Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que conllevará la anulación del permiso municipal.

"Con la anulación de la licencia, El Algarrobico está más cerca de ser historia", ha detallado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press.

En esta comunicación, además, ha instado al Estado a "asumir" la "financiación que le corresponde". "Las cifras las dirán los técnicos, no María Jesús Montero", ha esgrimido.

En este sentido, ha lamentado que, a su juicio, esta situación es "una de las muchas herencias envenenadas del PSOE. "Esta estructura en pleno Parque Natural de Cabo de Gata se construyó con el PSOE gobernando tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Carboneras", ha remarcado.

Además, ha subrayado que este caso responde a un "ejemplo" de como el Gobierno andaluz ha "defendido siempre la necesaria restauración de la playa y el restablecimiento de la legalidad urbanística".

En contexto, el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), en su segundo intento, ha aprobado este acuerdo en una sesión que ha durado casi una hora.

Ha contado con ocho votos a favor emitidos por el alcalde, Salvador Hernández (Cs), cuatro concejales del PP, dos concejales expedientados por el PSOE y otro vinculado también a los socialistas, mientras que se han ausentado del Pleno el edil no adscrito Felipe Cayuela, el hasta ahora portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, el edil socialista expedientado Francisco Capel y la exedil del PP Ángeles Carrillo. Se ha ausentado del pleno la concejal socialista expedientada Vanesa Fuentes.