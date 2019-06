Fernández-Pacheco (PP), elegido por mayoría absoluta alcalde de Almería con los votos de Vox y Cs

Actualizado 15/06/2019 16:42:01 CET

El regidor pide alejarse de "matices ideológicos" para centrarse en "proyecto comunes"

ALMERÍA, 15 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP, Ramón Fernández-Pacheco, ha sido investido este sábado alcalde de Almería con el apoyo de concejales de Vox y Ciudadanos (Cs), por lo que ha alcanzado la mayoría absoluta sumando a los 13 votos de su partidos los dos de Vox y los dos de la formación naranja.

Tras asumir la vara de mando, y en un discurso cargado de "emoción", ha dado las "gracias de forma muy sincera" a las "formaciones políticas" que, desde "la generosidad y la madurez, han entendido que la estabilidad amplía nuestro horizonte y ofrece mejor gestión para todos".

"Los votos se cuentan pero los gestos se entienden, así que, concejales de Vox y de Ciudadanos, los almerienses han entendido el mensaje y yo, el primero", ha dicho ya más explícitamente para añadir que se propone gobernar "muy por encima de los matices políticos que nos diferencian porque a todos nos une el esfuerzo por buscar el bienestar, la satisfacción a las demandas y las respuestas a las necesidades de los almerienses".

En su intervención ante el plenario, Fernández-Pacheco ha indicado que el "reloj marca la hora del consenso y el entendimiento" y ha reclamado de la oposición "unión" en torno a un proyecto de Almería para no convertir el Ayuntamiento en escenario de "unos continuos debates ideológicos que no interesan a nadie y que no vienen a salvar a la ciudad de nada ni nadie porque no lo necesita".

"Almería no es cuestión de despachos o sillones, y pido una oposición leal y responsable que sea parte activa de acuerdos y acciones positivas de gobierno", ha trasladado el regidor, quien ha invitado a "pasar página en el relato de una Almería dividida o enfrentada que no existe más allá de la escenografía política de quienes sostienen que cuanto peor, mejor para ellos".

Fernández-Pacheco, quien se ha impuesto a las candidaturas de PSOE y Podemos encabezadas por Adriana Valverde y Carmen Mateos, ha señalado que si bien Almería "no es una ciudad perfecta, y tiene problemas que debemos corregir", tenemos un "apasionante proceso para equilibrar las desigualdades y buscar nuevos retos que superar".

"Tiendo la manos a todos para acompañarnos para ser capaces de dar lo que Almería demanda, más allá de ideologías porque el bienestar de Almería y los proyectos comunes para más calidad de vida, iniciativas que den oportunidades a los que más lo necesitan no son cuestiones con matiz ideológico", ha apuntillado.

Ya investido, Fernández-Pacheco ha insistido en que será un alcalde "dialogante, dispuesto siempre a escuchar, comprender y compartir" y ha defendido que se preste cada vez "más y más atención" a valores "que fundamental los logros de las sociedades democráticas", y entre los que ha citado "el respeto por la dignidad de personas y colectivos, a los diferentes tipos de familia, a la integración positiva de quienes quieren venir a esta tierra a estar, a sumar, a compartir".

Tras desglosar y 'vender' gestión en el último mandato, ha considerado que Almería está "en el umbral de completar proyectos y asuntos de los que llevamos hablando más de 30 años" y ha tildado de "irrepetible momento histórico" el hecho de que se "este perfilando ya el proyecto de más calado a lo largo de este siglo: el puerto-ciudad".

El que ya es el alcalde más joven de las capitales de España también ha aludido al "esperado" Plan Estratégico Almería 2020 como "el motor más potente para la creación de oportunidades y de empleo" y que va a suponer, a su juicio, "un cambio de enfoque que será un éxito de toda la sociedad almeriense".

"Se abre un tiempo nuevo, en el que voy a intentar poner en valor lo mucho que nos une, orillando lo que nos separa y en el que me esforzaré aún más en ser digno de la confianza de quien aún no la tengo", ha concluido.

PSOE Y PODEMOS

En su intervención para presentar candidatura a la Alcaldía, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha señalado que a los socialistas "siempre nos encontrarán de frente ante medidas con las que intenten hacernos retroceder como sociedad" y también "frente a aquellos que intentan blanquear esos comportamientos y les abren las puertas de las instituciones".

"Tenemos que avanzar firmemente hacia una sociedad en la que todos los almerienses, en la que todas las almerienses, tengamos las mismas oportunidades y derechos sin importar género, procedencia, creencia o identidad sexual", ha resaltado Valverde antes trasladar que el PSOE es "garante de esos derechos sociales".

Ha trasladado el compromiso de "lucha desde el Ayuntamiento" para "seguir ganando espacios de libertad frente a quienes amenazan la igualdad de las mujeres, la igualdad del colectivo Lgtbi o la igualdad de quienes menos tienen" al tiempo que ha remarcado que liderará en la oposición un proyecto que es "alternativa real al modelo actual de ciudad y de gobierno municipal, y que fue respaldado por cerca de 24.000 almerienses".

Valverde ha señalado como el principal objetivo del mandato "lograr más empleo y más riqueza en Almería" y apuntado hacía "el desafío medioambiental y por la igualdad". "En la defensa de los derechos sociales también seguirán contando con el PSOE quienes luchan contra la pobreza infantil y demandan unos servicios sociales de calidad como pilares para más igualdad", ha apuntillado.

En esta línea, ha demandado un Ayuntamiento "participativo, transparente y gobernado desde la lealtad institucional" y ha afirmado que su "fortaleza" es "conseguir una ciudad de la que sus vecinos se sientan parte, y orgullosos". "Eso no está en la gestión de un equipo de gobierno, sino en la capacidad de hacer que las mujeres y hombres de Almería participen de la toma de decisiones", ha asegurado para reivindicar "transparencia como obligación de quienes gestionan recursos públicos".

Por su parte, la concejal de Podemos, Carmen Mateos, formación que se estrena en el plenario de la capital almeriense en detrimento de IU y quien ha conjugado a lo largo de todo su discurso el verbo "soñar", se ha postulado apostando por una ciudad "más justa, inclusiva, igualitaria, adalid de la transparencia y que permita que a sus ciudadanos saber con exactitud en que se gasta cada céntimo del dinero público".

Así, ha demandado un auditoria y la "recuperación de los servicios públicos privatizados, que no son pocos" para que estos "sean la envidia de otras ciudades y no la vergüenza de los ciudadanos de Almería" al tiempo que ha abogado por el trato en igualdad de "todos los barrios" y un "transporte urbano totalmente inclusivo".

Mateos ha planteado una "planificación estratégica por una Almería verde", por el "control ético de las colonias de gatos" o por un urbanismo que elimine barreras arquitectónicas, "sostenible, de protección del suelo y no de destrucción del patrimonio".

En esta línea, ante la "emergencia climática ya declarada en otras ciudades", ha pedido una apuesta por la energía "limpia y barata ya que tenemos las materias primas necesarias" y una "ciudad más habitable para personas y animales". "Todo esto puede convertirse en realidad con voluntad política y nosotros la tenemos", ha concluido.

En pleno de constitución del la corporación local de Almería ha transcurrido con total normalidad en el Auditorio Maestro Padilla y, en el marco del anecdotario, el concejal de Vox Juan Francisco Rojas ha concluido su juramento con un "ante Dios y por España" a diferencia de su compañero Joaquín Pérez de la Blanca. Mateos (Podemos) ha modificado también la formulada usada por el resto de ediles y ha prometido "por el pueblo soberano defender los derechos todas las personas del municipio y cumplir fielmente el cargo de concejala, acatando Constitución y sus leyes como norma fundamental del Estado".