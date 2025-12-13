Fernández-Pacheco reúne a alcaldes del Bajo Andarax (Almería) para reforzar el compromiso del PP con los municipios

Foto familiar del encuentro del presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, con alcaldes, concejales y portavoces municipales del Bajo Andarax. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido este sábado un encuentro en el Bajo Andarax con alcaldes, concejales y portavoces municipales de la zona, con el objetivo de conocer las inquietudes, proyectos y retos que afrontan los municipios de esta comarca.

Fernández-Pacheco, que ha estado acompañado por el secretario general, Francisco Bellido; la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, y el presidente del PP gadorense, Eugenio Gonzálvez, ha destacado la trascendencia de este tipo de encuentros periódicos, que "permiten trabajar desde el terreno y ofrecer respuestas reales a las demandas de cada municipio".

El presidente provincial ha subrayado que cuenta con todos los alcaldes y concejales del partido en la provincia para impulsar el proyecto político del PP "que siempre va a estar al lado de los vecinos y de quienes trabajan por mejorar sus municipios".

"Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y debemos apoyar su labor diaria para que nuestros pueblos sigan avanzando", ha señalado Fernández-Pacheco, asegurando que "el PP es el partido de la gente, el que mejor representa sus necesidades reales".

Por otra parte, ha destacado la relevancia de la colaboración entre administraciones. En este sentido, ha recordado la importancia del papel que desempeñan la Junta, con el presidente Juanma Moreno, y la Diputación Provincial de Almería, con José Antonio García, ambas gobernadas por el PP, y que "garantizan inversiones, impulsan proyectos y apoyan a los ayuntamientos en su labor diaria".

Por su parte, los representantes locales han trasladado diversas cuestiones relacionadas con los servicios públicos, infraestructuras, oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida de los vecinos. En este sentido la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, ha expresado su agradecimiento a la dirección provincial por la "apuesta firme" que mantiene con los municipios del Bajo Andarax, destacando el respaldo que el partido ofrece tanto a los ayuntamientos como a los cargos públicos que trabajan a pie de calle.

"Los alcaldes y concejales sabemos que no estamos solos", ha señalado, destacando que "el PP de Almería está siempre ahí, escuchándonos, respaldando nuestras gestiones y defendiendo las necesidades de nuestros pueblos". "Para todos nosotros es fundamental sentir que contamos con un equipo provincial que cree en el potencial del Bajo Andarax y que trabaja para que los municipios sigan creciendo", ha manifestado.

El PP de Almería continuará recorriendo en las próximas semanas la provincia con el objetivo de "seguir manteniendo un contacto directo" con alcaldes y concejales y reforzar su compromiso con todas las comarcas para que "la provincia avance en nuevas oportunidades de desarrollo, crecimiento económico y bienestar social para todos los almerienses".