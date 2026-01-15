Fernández-Pacheco se reúne con portavoces del partido en Nacimiento (Almería) para reforzar el proyecto político del PP

Reunión del presidente provincial del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, con los portavoces del partido en la comarca de Nacimiento. - PP

NACIMIENTO (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se ha reunido este jueves con los portavoces del partido en la comarca de Nacimiento para analizar la situación de los municipios y reforzar el proyecto político del PP en una zona en la que actualmente no gobierna en ningún ayuntamiento, con el objetivo de "dar un importante salto" en las próximas elecciones municipales.

En el encuentro han participado representantes del partido en los municipios de Fiñana, Abla, Abrucena, Nacimiento, Las Tres Villas y Gérgal, según ha trasladado el PP en una nota.

Junto a los portavoces, el presidente provincial ha analizado algunos de los principales problemas y necesidades de la comarca de Nacimiento, entre ellos la mejora de infraestructuras, el acceso a servicios públicos de calidad, la lucha contra la despoblación y el impulso a nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico. En este contexto, les ha animado a continuar con su labor política "con el respaldo permanente de la dirección provincial".

Asimismo, ha subrayado que para el PP de Almería los municipios de la comarca de Nacimiento son "una prioridad", y ha reiterado "el compromiso del partido con el desarrollo, la mejora de los servicios y el bienestar de sus vecinos".

Fernández-Pacheco ha reafirmado el compromiso del partido de "seguir escuchando a los vecinos de la comarca y de trabajar desde la cercanía y el diálogo para ofrecer un proyecto político sólido y realista que dé respuesta a las necesidades de los municipios".

"Nuestra obligación es escuchar, aprender y actuar. Los almerienses son nuestra absoluta prioridad, y todos tenemos que remar en la misma dirección para que la provincia avance unida y fuerte ante cualquier reto", ha remachado.