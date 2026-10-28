El festival Cooltural Fest de Almería logra el segundo puesto en los IX Premios de Diversidad e Inclusión

Diego Ferrón recoge en el Congreso de los Diputados el reconocimiento concedido a Cooltural Fest en los IX Premios de Diversidad e Inclusión. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival almeriense Cooltural Fest ha logrado la segunda posición en la categoría de 'Mejor plan estratégico de diversidad e inclusión', en el apartado de pequeñas y medianas empresas (pymes), de los IX Premios de Diversidad e Inclusión.

El reconocimiento ha correspondido a Crash Music y la Fundación Music For All por este proyecto, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los galardones, promovidos por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad bajo la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España, se han celebrado en la sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

Estos premios distinguen iniciativas empresariales que integran la diversidad y la inclusión en sus estrategias y "contribuyen a generar un impacto positivo en la sociedad".

En esta edición, el primer puesto en el apartado de pymes ha correspondido a EGA Master. La distinción concedida a Cooltural Fest pone en valor el trabajo conjunto de ambas entidades "para impulsar un modelo de cultura y música en directo comprometido con la diversidad, la equidad y la inclusión".

Desde el Área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, el concejal Joaquín Pérez de la Blanca ha recordado que "Cooltural Fest cuenta con el apoyo firme y decidido del Ayuntamiento de Almería desde la primera edición" y ha puesto de relieve la apuesta conjunta de Crash Music y la Fundación Music For All por avanzar hacia una industria musical más inclusiva, en la que la diversidad y la igualdad de oportunidades tengan un papel protagonista.

De la Blanca ha asegurado que este propósito constituye "un objetivo que compartimos desde el Área de Cultura, por lo que solo podemos sumarnos a las felicitaciones por este nuevo galardón".

El reconocimiento ha situado en el ámbito nacional el trabajo desarrollado por ambas entidades, con Almería como punto de referencia de una manera de entender la música en directo en la que la inclusión forma parte de la experiencia cultural.

La distinción también ha dado visibilidad a nuevas formas de entender la producción y la experiencia musical desde Almería, así como a un modelo que "vincula la música en directo con el compromiso social y que contribuye a situar la inclusión en el centro del debate sobre el presente y el futuro de la industria musical".

Crash Music es una promotora y productora de eventos musicales con sede en Almería que trabaja en el desarrollo de propuestas culturales y musicales que conectan a artistas, público y territorio.

Por su parte, la Fundación Music For All trabaja para promover la inclusión y la diversidad en el ámbito musical a través de iniciativas orientadas a "favorecer una cultura accesible e inclusiva".