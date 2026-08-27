Fondón (Almería) mantiene restricciones de agua mientras acelera una solución para reponer el suministro este viernes

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FONDÓN (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fondón (Almería) ha pedido a sus vecinos un uso "justo y responsable" del agua mientras se mantienen las restricciones al consumo a raíz de la avería de la bomba de extracción del pozo que suministra al municipio, ya que los técnicos ya trabajan con el objetivo de reponer la instalación y dejarla lista lo antes posible.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Fondón, Valentín Sola, ha detallado que los trabajos concluirán previsiblemente este viernes, de modo que, mientras tanto, se ha recurrido al suministro a través de la mina de la Sierra y el pozo de Fuente Victoria como alternativas no exentas de cortes puntuales, especialmente por la noche.

"Ayer se tuvo que cortar porque fue cuando se produjo, imprevisiblemente, la rotura de la bomba, pero este jueves ya hemos repuesto el depósito y entendemos que va a haber suministro hasta por la noche, que obviamente por precaución y por reservas, cortaremos de nuevo", ha detallado el primer edil.

No obstante, las medidas de restricción de agua anunciadas este miércoles a través de un bando se mantienen máxime en un periodo en el que la población de la localidad, de 1.150 habitantes, se ha llegado a "triplicar" en verano con la llegada de visitantes.

A esto, según ha advertido, se une el uso no permitido actualmente de los recursos hídricos, ya que, según ha recordado, está prohibido llenar piscinas o regar huertos en esta época de escasez.

Desde el Ayuntamiento han adoptado medidas para tratar de paliar la falta de agua potable y sustituir la bomba de impulsión con la que recuperar el suministro, al tiempo que prepara una tercera vía para licitar próximamente la conexión extraordinaria de abastecimiento, lo que permitirá reforzar el suministro del depósito municipal.

"Ya se ha elaborado el proyecto y se ha conseguido la financiación", ha indicado el alcalde ante unas obras, previstas para los próximos meses, que permitirán contar con un nuevo recurso para prevenir futuros cortes de agua ante situaciones de este tipo.

Desde el Ayuntamiento se han mostrado conscientes de las molestas que la situación ocasiona a los vecinos, por lo que han agradecido su "comprensión" y "colaboración" ante una situación sobre la que se trabaja "a contrarreloj" para volver a la normalidad.