La futura sede judicial de Roquetas de Mar (Almería) alcanza el 18% de ejecución

Obras de construcción de la futura sede judicial de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

Las obras de construcción de la futura sede judicial de Roquetas de Mar (Almería) han alcanzado un 18 por ciento de ejecución, con los trabajos centrados actualmente en la estructura del edificio, que supondrá una inversión superior a 11,4 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de 16 meses.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, ha visitado las obras para comprobar el desarrollo de unos trabajos que "avanzan conforme a la planificación prevista", según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El Consistorio ejecuta la futura sede judicial con fondos propios gracias a la colaboración institucional con la Junta de Andalucía. El edificio se levanta sobre una parcela de 4.887 metros cuadrados, situada en la calle Antonio Pintor.

Las nuevas instalaciones albergarán cinco juzgados de Primera Instancia, cuatro de Instrucción, además del Registro Civil, Fiscalía, Servicio Común Procesal, Juzgado de Guardia y Clínica Médico-Forense.

Amat ha subrayado que se trata de "una inversión estratégica que permitirá mejorar la prestación de un servicio público esencial y seguir impulsando el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad".

El Ayuntamiento ha destacado que con esta infraestructura da respuesta a una "demanda histórica" del municipio y dota a Roquetas de Mar de unas instalaciones "modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales del partido judicial".