Gabriel Amat anuncia que dejará la Diputación tras aprobar el presupuesto el 29 de diciembre

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat, ha anunciado este viernes que abandona la presidencia de la institución provincial en un desayuno informativo en el que ha ofrecido un balance de su gestión entre los años 2011 y 2018, y en el que ha agradecido a los diputados provinciales su trabajo y "su preocupación no por el sillón, sino por la provincia", en la que se han conseguido "más servicios y menos deuda".

Durante su intervención, el también líder los populares de Almería ha indicado que dejará la presidencia una vez que se aprueben los presupuestos de la Diputación el próximo 29 de diciembre en pleno extraordinario, aunque seguirá al frente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de modo que ha avanzado su intención de volver a presentarse a las elecciones locales para aspirar a ser el primer edil roquetero cuatro años más. También seguirá como presidente del PP de Almería.

Amat considera este el momento "más adecuado" para efectuar el revelo al frente de la institución, que asumirá el vicepresidente actual, Javier Aureliano García, a quien le tocará nombrar a su 'número 2'. "Voy a dejar la Diputación en unas manos mejores que las mías", ha apuntado tras explicar que hace tiempo expresó su voluntad de reservar los últimos meses de mandato en exclusiva al ayuntamiento de su municipio.

"Voy a intentar conseguir tener la confianza de los hombres y mujeres de Roquetas para seguir siendo alcalde los cuatro años siguientes, me siento con ganas e ilusión", ha dicho el presidente de la Diputación, quien ha confirmado que dejará por completo el Palacio Provincial al renunciar a su acta como diputado provincial que pasará al siguiente en lista dentro del área metropolitana.

La renuncia de Amat a finales de este mes dará inicio a un calendario sucesorio para la toma de posesión de García como presidente de la institución provincial a lo largo del mes de enero una vez que finalicen las fechas festivas y antes de que la Diputación afronte su primera gran cita del año en materia de turismo con su presencia en Fitur.

Con esto, el dirigente popular ha apuntado que dejará sus cargos institucionales cuando crea que no es capaz de "cumplir" con sus obligaciones. "Me iré a mi casa y a mi finquilla para disfrutar de mi familia y de lo que me gusta, que es la agricultura", ha valorado tras agradecer a los medios el trato recibido y felicitar el "trabajo magnífico" de sus colaboradores.

"REMAR POR EL CAMBIO" EN ANDALUCÍA

El líder de los populares de Almería ha aprovechado además su intervención para recalcar el "momento importante" que se vive en Andalucía ante la composición de un nuevo gobierno, por lo que ha animado a las fuerzas políticas a "remar por ese cambio que se está produciendo", el cual espera sea "eficaz para una provincia que ha sido la más abandonada de las ocho".

Amat confía en que con la llegada de un nuevo gobierno a la Junta, Almería sea reconocida como una de las provincias "más prósperas" donde ha habido un "fuerte incremento de la economía" pero "sin ayuda de nadie". "Es donde más fatigas se han pasado y más sacrificios se han hecho", ha advertido antes de incidir en que también ha sido la más "olvidada de todos los gobiernos".