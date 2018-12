Gabriel Amat (PP Almería) ante las municipales: "Es importantísimo que nos movamos porque otros vendrán detrás"

Publicado 14/12/2018 20:47:22 CET

ALMERÍA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, ha alentado este viernes a sus cargos, afiliados y simpatizantes para que continúen con su labor de cara a las próximas elecciones municipales, por lo que les ha animado a "seguir trabajando" para mostrar que el PP es la fuerza que "resuelve los problemas" de los ciudadanos. "Es importantísimo que nos movamos, porque si no nos movemos, otros vendrán detrás y se moverán", ha advertido.

Durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Almería, Amat ha aplaudido los resultados electorales del pasado 2 de diciembre en Almería y ha invitado a los afiliados a "mentalizarse para algo diferente" de cara a mayo.

"A mí no me vale con que estemos todos, me vale que estemos todos trabajando y visitando las calles, cada uno en su municipio, de puerta en puerta y cada uno en su barrio. Eso es lo que atrae y es la confianza que la gente recibe", ha explicado el dirigente popular, quien ha destacado el valor de "echar una mano" a una persona por encima de "estar en una institución".

Con ello, ha defendido la necesidad de hacer una política de proximidad para las elecciones municipales. "Tenemos que hacer la infraestructura grande, el parque pequeño y visitar a la gente", ha insistido en su apuesta por una campaña cercana, en la que los alcaldes y portavoces tienen que disponerse a "salir a la calle, hacer equipos y trabajar".

"Camarón que se duerme la corriente se lo lleva", ha ejemplificado el líder del PP de Almería para mantener activas a las bases del PP durante los próximos cinco meses antes de afrontar la cita con las urnas en el ámbito más cercano.

HACER UNA "CRIBA" EN LA JUNTA

Por otra parte y tras elogiar la campaña efectuada por el PP bajo la coordinación del secretario general en Almería, Javier Aureliano García, el presidente del PP de Almería ha valorado los momentos de "satisfacción, alegría y de mucha responsabilidad" que se presentan para conformar un gobierno al frente de la Junta de Andalucía, donde "hace falta coger una criba" y "empezar con dos personas a cribar para ver lo que queda", según ha exclamado ante un auditorio desde el que le han contestado que "no hay que dejar ni simiente".

Amat ha reconocido el "delicado" momento que enfrenta el partido, para lo que ha puesto la Diputación Provincial de Almería como ejemplo de gestión ya que, según ha apuntado, bajo su gestión la deuda de la institución provincial se habría reducido de los 201 millones de euros a unos 40, según ha dicho.

"Tengo la confianza de que el presidente regional lo hará así o mejor", ha trasladado Amat al presidente del PP-A y candidato a presidir la Junta, Juanma Moreno. "Esa es la ilusión que tenemos todos, que nos den lo justo y lo correcto, que no nos entretengan más, que no nos den más coba, que cuando los alcaldes lo pedimos, se nos atienda y si algo no se puede hacer, que se nos diga", ha manifestado.

Amat ha agradecido el esfuerzo de todos los afiliados del PP de Almería en esta última campaña electoral, personas que saben trabajar, como han demostrado, con el único fin de hacer todo lo posible por mejorar nuestra provincia, y que una vez más, han logrado que "el PP sea la fuerza más votada en la provincia de Almería".