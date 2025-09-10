El Gobierno anuncia que en octubre se colocarán las vigas del nuevo enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator (Almería)

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante una rueda de prensa. - EMILIO LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

VIATOR (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha avanzado este miércoles que en octubre comenzará la colocación de las vigas del nuevo enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator (Almería), lo que permitirá empezar a ver la configuración de la infraestructura con la instalación de los tableros y la calzada.

La actuación, que cuenta con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros, se encuentra en un estado "avanzado" y, según ha subrayado, "se está desarrollando con absoluta normalidad" en dos vías de alta capacidad.

En un audio remitido a los medios, Fernández, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que una obra de esta envergadura "se esté desarrollando sin apenas afecciones".

El delegado ha explicado que el nuevo enlace garantizará la "autonomía total" en los cuatro sentidos de circulación --dirección Murcia, Almería, Granada y Málaga-- al eliminar las interferencias que actualmente provoca la rotonda existente. "Va a suponer una mejora sustancial muy importante tanto en la seguridad vial como en los tiempos", ha señalado, al recordar las "colas de espera" que se forman en el nudo actual.

Fernández ha insistido en que la obra "se ha planteado con especial delicadeza para no interferir en el tráfico" y ha resaltado el trabajo de los responsables de la demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental y del equipo de ejecución.

OTROS PROYECTOS EN LA PROVINCIA

Además de esta actuación en Viator, Fernández ha repasado otras intervenciones viarias que el Gobierno tiene en marcha en la provincia. Entre ellas, ha citado la redacción del proyecto del tercer carril de la A-7 entre Roquetas de Mar y Almería, una actuación destinada a aliviar la intensidad del tráfico en este tramo, así como la mejora de los accesos al puerto de la capital, "donde ya se trabaja en la redacción del proyecto".

El delegado también ha mencionado la remodelación de enlaces en puntos estratégicos como Vícar y Roquetas de Mar, destinados a reforzar la seguridad y la fluidez en la circulación, junto con la instalación de pantallas acústicas en la A-7 y la A-92 para "evitar ruidos" en las zonas residenciales próximas a estas autovías. Una actuación sobre la que ha precisado que "se están invirtiendo en torno a 300 millones de euros".

Según ha expuesto, la inversión actual en infraestructuras viarias en la provincia de Almería alcanza los 260 millones de euros, "fundamentales para mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad vial y apoyar la actividad económica vinculada al transporte de mercancías, especialmente del sector hortícola".