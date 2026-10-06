El Gobierno aparca el proyecto para una nueva Comisaría en Almería al no encontrar "suelo adecuado"

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ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actuación para levantar una nueva Comisaría Provincial de Policía Nacional que venga a sustituir las dependencias de los años 60 y 80 ubicadas tanto en la Avenida del Mediterráneo como en la calle Alcalde Muñoz de Almería ha quedado aparcada por el momento debido a que "aún no se dispone de suelo adecuado".

Así lo ha trasladado el Ejecutivo en una respuesta escrita a preguntas de varios diputados del PP de Almería, en la que se apunta que si bien la nueva construcción estaba incluida inicialmente en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025, determinadas circunstancias han llevado al Ministerio del Interior a "redefinir prioridades en su ejecución!".

La contestación parlamentaria, consultada por Europa Press, apela al carácter "dinámico" del Plan de Infraestructuras de Seguridad para justificar que algunas de las actuaciones inicialmente previstas "no han podido materializarse" debido "a diversos factores ajenos al propio plan".

Con ello, desde el Gobierno se limitan a apuntar la falta de suelo "adecuado" a las necesidades de la Policía Nacional para dejar de lado la actuación sin poder, por el momento, "aportar más información al respecto" ni detallar las gestiones que se han realizado en la búsqueda de dicho suelo.

La diputada nacional del PP de Almería Ana Martínez Labella solicitó explicaciones ante la "paralización" de esta actuación al observar la falta de avances durante el periodo de todo el plan. "Resulta incomprensible que una infraestructura considerada necesaria por el propio Gobierno haya permanecido completamente paralizada durante estos años", manifestó.

Según Martínez Labella, el Ministerio del Interior no llegó "ni siquiera" a dirigirse al Ayuntamiento de Almería. "No consta que haya solicitado una parcela al Ayuntamiento ni que haya mantenido contactos institucionales para buscar una ubicación adecuada para las nuevas instalaciones", aseguró.

"Hablamos de una infraestructura importante para garantizar que la Policía Nacional disponga de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales y futuras del servicio", manifestó la diputada 'popular'.

La necesidad de una nueva comisaría fue también manifestada en 2024 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que urgió la construcción de nuevas dependencias dado que las actuales están "muy obsoletas" y "no se han adecuado al crecimiento de la población policial ni de sus recursos materiales".