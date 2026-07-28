El Gobierno autoriza 12,6 millones para rehabilitar el viaducto del Barranco de El Caballar (Almería) en la A-7

Viaducto del Barranco de El Caballar, situado en el kilómetro 787,2 de la A-7, en Almería.
Viaducto del Barranco de El Caballar, situado en el kilómetro 787,2 de la A-7, en Almería. - MINISTERIO DE TRANSPORTES
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 julio 2026 14:34
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MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por unos 12,6 millones de euros --IVA no incluido-- las obras de refuerzo y rehabilitación del viaducto del Barranco de El Caballar, situado en el kilómetro 787,2 de la A-7, en la provincia de Almería.

Según ha trasladado Transportes en una nota, la actuación se desarrollará en el viaducto que presta servicio a la calzada izquierda en sentido Barcelona y tendrá como objetivos aumentar su "vida útil" y su nivel de seguridad global frente a las sobrecargas, mejorar su comportamiento estructural, evitar el riesgo de rotura frágil en los elementos metálicos del tablero y "controlar mejor" los desplazamientos transversales provocados por el viento y la acción sísmica.

Los trabajos incluirán la inspección y reparación de las soldaduras, el refuerzo de la estructura metálica, en concreto, de los nudos de las celosías y las diagonales, y la sustitución de los apoyos y las juntas de dilatación.

También se fresará el firme, se impermeabilizará el tablero, se mejorará el drenaje y se repondrá el aglomerado. La intervención contempla la limpieza general de los paramentos con chorro de arena y la aplicación de pintura de protección.

El proyecto prevé la ejecución de topes transversales y de dos pasarelas de inspección, así como la instalación de un sistema de iluminación ornamental con luminarias tipo LED.

La actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, al que el Ministerio de Transportes ha destinado 161,90 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Almería.

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