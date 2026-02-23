El Gobierno autorizará el viernes el trasvase de 50 hectómetros cúbicos Negratín-Almanzora entre Granada y Almería

Archivo - Embalse de Cuevas del Almanzora (Almería) en una imagen de archivo. - CUEVAS DEL ALMANZORA - Archivo

ALMERÍA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha anunciado que el Ejecutivo central autorizará este próximo viernes, 27 de febrero, el trasvase de hasta 50 hectómetros cúbicos desde el embalse del Negratín, en la comarca de Baza (Granada), hasta la comarca del Almanzora en Almería.

En declaraciones remitida a los medios, Martín ha valorado esta "fantástica" noticia ante el acuerdo de la comisión de seguimiento del trasvase para garantizar los recursos hídricos de la provincia tras más de cinco años sin aportaciones.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, solicitó el pasado 9 de febrero a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la convocatoria de la comisión de gestión del trasvase al estimar que se daban las condiciones técnicas para poder realizar el envío de agua.

De otro lado, el subdelegado ha vinculado este hito a los avances en las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora I, que actualmente se encuentran en "plena ejecución". La desaladora lleva en desuso desde que en 2012 quedara averiada por una riada.

Según las previsiones del subdelegado, la infraestructura hídrica volverá a estar operativa a corto plazo. "Se prevé que en unos cuantos meses, previsiblemente a principios del año próximo, va a comenzar a producir esos 15 hectómetros cúbicos vitales para nuestra tierra, para nuestra agricultura", ha afirmado.

El representante del Gobierno central en la provincia ha enmarcado estas actuaciones dentro de las "apuestas decididas" del Ejecutivo por Almería, ya que el objetivo es "garantizar la suficiencia hídrica para nuestros agricultores y para nuestros pueblos" mediante la combinación de recursos trasvasados y agua desalada.