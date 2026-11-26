Archivo - Imagen del hotel El Algarrobico en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha decidido no seguir adelante con la expropiación parcial iniciada en junio de 2025 de los terrenos de su competencia en el paraje de El Algarrobico en Carboneras (Almería), donde se asienta parte del hotel promovido por Azata del Sol, tras el procedimiento para restablecer la legalidad de los suelos iniciado por la Junta de Andalucía en septiembre de este año.

En su resolución de este 24 de noviembre, consultada por Europa Press, la Delegación de Gobierno en Andalucía pone fin oficialmente al procedimiento expropiatorio; una cuestión ya advertida el pasado 8 de octubre cuando en el marco de la comisión mixta Junta-Estado, ambas administraciones decidieron "unificar sus esfuerzos" para "agilizar la tramitación" del expediente abierto por la Consejería de Vivienda.

La expropiación parcial fue anunciada como vía prioritaria en febrero de 2025 a pie de playa por la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, quien se dio un plazo de cinco meses para iniciar la demolición del inmueble, aunque la promotora recurrió la medida ante la justicia.

Asimismo, un tribunal provincial de expropiaciones tenía aún pendiente decidir el justiprecio de la expropiación ante los 16.500 euros ofrecidos por el Estado frente a los 44,5 millones de euros reclamados por Azata.

El documento, que avanza ABC, justifica el desistimiento de la expropiación no solo en el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía sino también en otros hitos relevantes transcurridos en los últimos meses, como la modificación del PGOU de Carboneras para declarar los terrenos no urbanizables de especial protección y la declaración de la nulidad de obras concedida en enero de 2003 a la promotora.

Desde el Gobierno señalan que los objetivos de la expropiación quedan alineados con el procedimiento iniciado por la Junta de Andalucía de cara a que sean las empresas, a través de Azata del Sol y Azata Patrimonio, las que ejecuten la demolición de la edificación y la restauración de los terrenos a su costa.

En este sentido, al abandonar la expropiación evita la posibilidad de tener que asumir las obligaciones y deberes de las mercantiles a la hora de ejecutar las labores de reposición del paraje afectado, en su caso, la parte del inmueble que invade la zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre.

La continuación de la expropiación "supondría posicionar al Estado como sujeto responsable en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad", reconoce la resolución, en la que se admite además que dicha situación habría provocado "el correspondiente efecto negativo para el erario público" y vulneraría el principio de eficiencia en la gestión de recursos públicos estatales.

REPOSICIÓN DEL TERRENO A CARGO DE AZATA

El acuerdo que daba inicio al expediente de la Junta detalla las medidas para la reposición de los terrenos, a cargo de la empresa promotora, a través de un informe técnico previo en el que se incide en la demolición total de las edificaciones y las estructuras del establecimiento --como obras materialmente ilegalizables-- así como el desmantelamiento de servicios, infraestructuras o instalaciones complementarias.

También expone la necesidad de restaurar los terrenos para recuperar sus valores ecológicos y pasajísticos, sentido en el que habría que atender las determinaciones que establezca la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con un año como plazo máximo para instruir y resolver el procedimiento.

El documento rubricado el pasado 8 de septiembre por el director general de Ordenación del Territorio, Francisco Javier Díaz, instaba a solicitar la registro de la propiedad la anotación preventiva del procedimiento sobre las fincas afectadas para asegurar la actuación.

El marco de colaboración entre la Junta y el Gobierno de España, reiterado por ambas administraciones su décima reunión, se recoge en el protocolo firmado en noviembre de 2011 para la recuperación de la playa de El Algarrobico.

En concreto, el protocolo estableció, en su caso y llegado el momento, el compromiso del Ministerio de abordar la demolición de la edificación y el de la Junta de Andalucía de abordar el desescombro y la correcta gestión de los residuos que la demolición genere.

En dicho protocolo se establece una Comisión Mixta de Seguimiento, que es el órgano previsto para coordinar estas actuaciones y supervisar su desarrollo. Constituida oficialmente en Sevilla el 7 de marzo de 2016, su presidencia corresponde actualmente a la Junta de Andalucía, durante el periodo comprendido entre el 7 de marzo de 2026 y el 6 de marzo de 2027. La anterior reunión se celebró el pasado 23 de junio.