Grupo Almenara y Tendal protagonizan este sábado el VIII Festival 'Enclave de Sol' en el Maestro Padilla de Almería

Presentación del VIII Festival 'Enclave de Sol' en el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El VIII Festival 'Enclave de Sol' 'Costa de Almería' reunirá este sábado, 26 de septiembre, a partir de las 20,30 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla a Grupo Almenara y a la formación canaria Tendal en una cita dedicada al bolero y la música popular hispanoamericana.

El encuentro tendrá un componente solidario, ya que parte de la recaudación se destinará a la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental de Almería, El Timón; a la asociación de hogares de acogida Nuevo Futuro, y a la Mayordomía de la Hermandad de la Virgen del Rosario.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y se encuentran a la venta en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en la página web del Área de Cultura. También estarán disponibles la noche del concierto en la taquilla del Auditorio desde una hora antes de su inicio, según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota.

La cita está organizada por Grupo Almenara, que ejerce como anfitrión local y cada año invita a participar a una formación de otra provincia de España, y cuenta con el apoyo del Área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y del Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación Provincial.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha señalado durante la presentación celebrada en el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres' que "la programación busca abarcar a lo largo de cada trimestre una amplia variedad de géneros y propuestas musicales".

"Entre ellos ocupan un lugar especial el bolero y la música popular hispanoamericana, una tradición con profundas raíces en Almería y que cuenta con una notable afición entre el público de la ciudad", ha añadido Pérez de la Blanca, quien ha estado acompañado por la vicepresidenta y diputada de Cultura, Almudena Morales, y el presidente de la Asociación Cultural Grupo Almenara, Antonio Franco.

El edil ha recordado que Almería también ha sido cuna de formaciones de referencia y ha destacado la histórica trayectoria de grupos como Salteños, con cerca de cuatro décadas de recorrido, a la que "se suma la labor de Grupo Almenara, que desde su creación en 2013 se ha ganado el reconocimiento y el cariño del público almeriense y de otros lugares de España".

El impulso de Grupo Almenara está en el origen de 'Enclave de Sol', un festival concebido para mostrar el trabajo de las agrupaciones vinculadas a esta tradición musical y favorecer el encuentro entre formaciones de similares características.

La iniciativa pretende además contribuir a situar a Almería dentro del creciente calendario de festivales dedicados al bolero y a la música popular hispanoamericana que se celebran en distintos puntos del país.

Por su parte, la diputada de Cultura ha destacado que "'Enclave de Sol' es una cita que alcanza ya su octava edición y que demuestra, sobre todo, que cuando detrás de un proyecto hay ilusión, trabajo y pasión por la música, ese proyecto acaba encontrando su sitio y ganándose el cariño del público".

"Desde la Diputación de Almería queremos poner en valor precisamente ese trabajo que realizan nuestros colectivos culturales, porque creemos que apoyar a nuestros grupos y asociaciones culturales es también apoyar la cultura de toda la provincia, y festivales como este representan muy bien esa manera de entender la cultura: como un espacio de encuentro y de intercambio", ha añadido Morales.

LAS ACTUACIONES

En esta edición participará Tendal, un grupo emblemático de la isla de La Palma, en Canarias, con más de 30 años de trayectoria. A lo largo de su recorrido, la formación ha compartido escenario con agrupaciones como Los Sabandeños y Los Gofiones.

Junto a Tendal actuará Grupo Almenara, que volverá al escenario del Maestro Padilla con un concierto especial en el que, como es habitual en sus propuestas, "no faltarán las sorpresas".

La formación almeriense cuenta además con una "consolidada tradición en la ciudad" gracias, entre otras citas, a su tradicional concierto de Navidad, que cada año reúne a numerosos espectadores.